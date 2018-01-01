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У Луцьку – перебої в роботі Facebook

У Луцьку – перебої в роботі Facebook
У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook.

Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними порталу Downdetector, найбільше проблем із доступом до соціальної мережі у столиці США Вашингтоні, у канадських містах Торонто та Монреалі, у британських Лондоні, Плімуті та Глазго, столиці Боснії та Герцеговини Сараєві та столиці Сербії Белграді.

Згідно з інформацією на сайті сервісу, в Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.

Відповідно до даних на третій квартал 2018 року, щомісячна кількість активних користувачів Facebook становила 2,27 мільярда.

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Теги: соцмережі, робота, Луцьк
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