У Луцьку – перебої в роботі Facebook
Сьогодні, 16:10
У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними порталу Downdetector, найбільше проблем із доступом до соціальної мережі у столиці США Вашингтоні, у канадських містах Торонто та Монреалі, у британських Лондоні, Плімуті та Глазго, столиці Боснії та Герцеговини Сараєві та столиці Сербії Белграді.
Згідно з інформацією на сайті сервісу, в Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.
Відповідно до даних на третій квартал 2018 року, щомісячна кількість активних користувачів Facebook становила 2,27 мільярда.
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Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними порталу Downdetector, найбільше проблем із доступом до соціальної мережі у столиці США Вашингтоні, у канадських містах Торонто та Монреалі, у британських Лондоні, Плімуті та Глазго, столиці Боснії та Герцеговини Сараєві та столиці Сербії Белграді.
Згідно з інформацією на сайті сервісу, в Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.
Відповідно до даних на третій квартал 2018 року, щомісячна кількість активних користувачів Facebook становила 2,27 мільярда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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