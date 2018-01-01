Волиняни – серед переможців на Кубку України з жиму лежачи
Сьогодні, 17:42
Чимало волинських спортсменів вибороли перемоги на Кубку України з класичного жиму лежачи.
Успіхами у Facebook поділився луцький тренер Олег Хом'як.
Серед юніорів вагової категорії до 59кг Малкуш Михайло став володарем кубку України, чітко відпрацювавши на всі три спроби і зафіксувавши 127,5кг.
Воробйова Ірина повторила результат показаний на чемпіонаті світу- 105кг і стала чемпіонкою вагової категорії до 72кг. Також Ірина посіла третю сходинку в абсолютному заліку серед жінок.
Приходько Оксана лише за власною вагою поступилась чемпіонці світу 2018 року Щавінській Тетяні і завоювала срібло у категорії до 52кг з результатом 85кг і стала другою в абсолютному заліку.
Вовк Марія витиснувши штангу вагою 70кг стала четвертою серед юніорок вагової категорії до 52кг.
"Вітаю своїх підопічних!!! Попереду підготовка до чемпіонатів світу та Європи 2019 року, які проходитимуть у Японії, Фінляндії та Люксембурзі!" - йдеться у повідомленні.
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Успіхами у Facebook поділився луцький тренер Олег Хом'як.
Серед юніорів вагової категорії до 59кг Малкуш Михайло став володарем кубку України, чітко відпрацювавши на всі три спроби і зафіксувавши 127,5кг.
Воробйова Ірина повторила результат показаний на чемпіонаті світу- 105кг і стала чемпіонкою вагової категорії до 72кг. Також Ірина посіла третю сходинку в абсолютному заліку серед жінок.
Приходько Оксана лише за власною вагою поступилась чемпіонці світу 2018 року Щавінській Тетяні і завоювала срібло у категорії до 52кг з результатом 85кг і стала другою в абсолютному заліку.
Вовк Марія витиснувши штангу вагою 70кг стала четвертою серед юніорок вагової категорії до 52кг.
"Вітаю своїх підопічних!!! Попереду підготовка до чемпіонатів світу та Європи 2019 року, які проходитимуть у Японії, Фінляндії та Люксембурзі!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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