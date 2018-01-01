Волиняни – серед переможців на Кубку України з жиму лежачи

Чимало волинських спортсменів вибороли перемоги на Кубку України з класичного жиму лежачи.Успіхами у Facebook поділився луцький тренерСеред юніорів вагової категорії до 59кгстав володарем кубку України, чітко відпрацювавши на всі три спроби і зафіксувавши 127,5кг.повторила результат показаний на чемпіонаті світу- 105кг і стала чемпіонкою вагової категорії до 72кг. Також Ірина посіла третю сходинку в абсолютному заліку серед жінок.лише за власною вагою поступилась чемпіонці світу 2018 року Щавінській Тетяні і завоювала срібло у категорії до 52кг з результатом 85кг і стала другою в абсолютному заліку.витиснувши штангу вагою 70кг стала четвертою серед юніорок вагової категорії до 52кг."Вітаю своїх підопічних!!! Попереду підготовка до чемпіонатів світу та Європи 2019 року, які проходитимуть у Японії, Фінляндії та Люксембурзі!" - йдеться у повідомленні.