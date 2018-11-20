Кабмін дав гроші на реабілітаційний центр та камери спостереження у Луцьку





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Так, за наполегливим сприянням народного депутата Ігоря Лапіна, який представляє Луцьк в парламенті, Кабінетом міністрів України було виділено два мільйони чотири тисячі вісімсот сімдесят шість гривень для реконструкції приміщень відділення водолікування КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» під реабілітаційний центр.



Також було виділено мільйон двісті тисяч гривень на нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відео спостереження.



Відповідна розпорядження опубліковане на сайті Кабінету міністрів України.

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