Кабмін дав гроші на реабілітаційний центр та камери спостереження у Луцьку
Сьогодні, 19:00
Луцьк отримав чергову субвенції з державного бюджету для соціально-економічного розвитку. Гроші виділені для реабілітаційного центру учасників АТО та для впровадження «Безпечного міста» в Луцьку.
Про це пише Вар.
Так, за наполегливим сприянням народного депутата Ігоря Лапіна, який представляє Луцьк в парламенті, Кабінетом міністрів України було виділено два мільйони чотири тисячі вісімсот сімдесят шість гривень для реконструкції приміщень відділення водолікування КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» під реабілітаційний центр.
Також було виділено мільйон двісті тисяч гривень на нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відео спостереження.
Відповідна розпорядження опубліковане на сайті Кабінету міністрів України.
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Про це пише Вар.
Так, за наполегливим сприянням народного депутата Ігоря Лапіна, який представляє Луцьк в парламенті, Кабінетом міністрів України було виділено два мільйони чотири тисячі вісімсот сімдесят шість гривень для реконструкції приміщень відділення водолікування КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» під реабілітаційний центр.
Також було виділено мільйон двісті тисяч гривень на нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відео спостереження.
Відповідна розпорядження опубліковане на сайті Кабінету міністрів України.
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