Луцький «Кораблик» просить дозволу працювати до третьої ночі
Сьогодні, 01:51
Із 1 січня 2019 року кафе «Оболонь», відоме серед лучан як «Кораблик», планує працювати до 03:00.
Про це повідомляє Конкурент.
Кафе просить встановити з 1 січня 2019 до 1 січня 2020 режим роботи з 09:00 до 03:00, - йдеться у проекті рішення, який розглядатимуть під час засідання виконкомі Луцької міськради.
У проекті рішення йдеться про те, щоб погодити такий режим роботи із забороною продажу на винос з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.
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Про це повідомляє Конкурент.
Кафе просить встановити з 1 січня 2019 до 1 січня 2020 режим роботи з 09:00 до 03:00, - йдеться у проекті рішення, який розглядатимуть під час засідання виконкомі Луцької міськради.
У проекті рішення йдеться про те, щоб погодити такий режим роботи із забороною продажу на винос з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.
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