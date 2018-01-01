Луцький «Кораблик» просить дозволу працювати до третьої ночі





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Кафе просить встановити з 1 січня 2019 до 1 січня 2020 режим роботи з 09:00 до 03:00, - йдеться у проекті рішення, який розглядатимуть під час засідання виконкомі Луцької міськради.



У проекті рішення йдеться про те, щоб погодити такий режим роботи із забороною продажу на винос з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 січня 2019 року кафе «Оболонь», відоме серед лучан як «Кораблик», планує працювати до 03:00.Про це повідомляє Конкурент Кафе просить встановити з 1 січня 2019 до 1 січня 2020 режим роботи з 09:00 до 03:00, - йдеться у проекті рішення, який розглядатимуть під час засідання виконкомі Луцької міськради.У проекті рішення йдеться про те, щоб погодити такий режим роботи із забороною продажу на винос з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

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