Загадкова смерть студента у Луцьку: розповіли, що передувало трагедії

Олександра Барановича поховали 20 листопада.



Проводжали хлопця в останню путь одногрупники та викладачі навчального закладу, які приїхали в його рідне село Забужжя Любомльського району, - пишуть



Як повідомлялося раніше,



За однією із версій, зник він того дня, коли разом зі своїми друзями та дівчиною, з якою зустрічався, поїхали на святкування в один із мікрорайонів на околиці міста. До речі, Сашко спершу дуже не хотів брати участь у тому застільному дійстві. Друзі навіть довгенько впрошували поїхати разом із ними.



Під час студентського пікніку, начебто, Олександр побачив як його дівчина, спілкувалася зі своїм колишнім хлопцем. Кохана хлопця теж навчається у коледжі на другому курсі, після дев’яти класів здобуваючи робітничу спеціальність. Врешті-решт через те спілкування Олександр нібито спалахнув ревнощами. Та й того вечора вони серйозно посварилися.



Поверталися ж компанія додому на таксі. В автомобіль сідали троє – згадана дівчина, Олександр та його друг. Раптом, на вулиці Ковельській Сашко, нічого не пояснюючи, попросив зупинити машину і швидко вийшов. Дівчина ж та його товариш спокійнісінько поїхали далі. Поїхали, за словами таксиста, у гуртожиток, де жили усі троє. Приїхали додому без товариша і лягли спати. А Олександра з тих пір ніхто так і не бачив.



Тіло хлопця лишень 19 листопада виявили у річці Стир. І, як констатували правоохоронці, на загиблому не було жодних слідів насильницької смерті.



Про Олександра Барановича у коледжі згадують добре. Характеризують його як дуже спокійного і розважливого хлопця. Він, так само як і його дівчина, спершу три роки вчився після дев’ятого класу, здобуваючи робітничу професію. А цьогоріч вже вступив на другий курс коледжу, аби отримати освіту молодшого спеціаліста. Влітку підробляв, оскільки нещодавно родина похоронила ще й матір.



У його батька на руках залишилося двоє дітей студентів – Олександр та його сестра, котра також навчається. Батькові дуже важко було тягнути своїх напівсиріт, тому діти і виживали як могли, підпрацьовуючи на канікулах.



Та й смерть своєї мами Сашко переживав дуже тяжко. Горював, але виживав, намагаючись будь-що втриматися на плаву. Тому повірити у те, що Олександр раптом кинувся у воду через банальні сварку з дівчиною чи ревнощі дуже непросто. Ще не таку трагедію хлопцеві та його родині довелося витримувати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студента 2-го курсу технічного коледжу Луцького технічного університетупоховали 20 листопада.Проводжали хлопця в останню путь одногрупники та викладачі навчального закладу, які приїхали в його рідне село Забужжя Любомльського району, - пишуть Волинські новини Як повідомлялося раніше, Олександр зник ще 28 жовтня у районі вулиці Ковельської , що в Луцьку. Його тіло знайшли майже через місяць у Стиру.За однією із версій, зник він того дня, коли разом зі своїми друзями та дівчиною, з якою зустрічався, поїхали на святкування в один із мікрорайонів на околиці міста. До речі, Сашко спершу дуже не хотів брати участь у тому застільному дійстві. Друзі навіть довгенько впрошували поїхати разом із ними.Під час студентського пікніку, начебто, Олександр побачив як його дівчина, спілкувалася зі своїм колишнім хлопцем. Кохана хлопця теж навчається у коледжі на другому курсі, після дев’яти класів здобуваючи робітничу спеціальність. Врешті-решт через те спілкування Олександр нібито спалахнув ревнощами. Та й того вечора вони серйозно посварилися.Поверталися ж компанія додому на таксі. В автомобіль сідали троє – згадана дівчина, Олександр та його друг. Раптом, на вулиці Ковельській Сашко, нічого не пояснюючи, попросив зупинити машину і швидко вийшов. Дівчина ж та його товариш спокійнісінько поїхали далі. Поїхали, за словами таксиста, у гуртожиток, де жили усі троє. Приїхали додому без товариша і лягли спати. А Олександра з тих пір ніхто так і не бачив.Тіло хлопця лишень 19 листопада виявили у річці Стир. І, як констатували правоохоронці, на загиблому не було жодних слідів насильницької смерті.Про Олександра Барановича у коледжі згадують добре. Характеризують його як дуже спокійного і розважливого хлопця. Він, так само як і його дівчина, спершу три роки вчився після дев’ятого класу, здобуваючи робітничу професію. А цьогоріч вже вступив на другий курс коледжу, аби отримати освіту молодшого спеціаліста. Влітку підробляв, оскільки нещодавно родина похоронила ще й матір.У його батька на руках залишилося двоє дітей студентів – Олександр та його сестра, котра також навчається. Батькові дуже важко було тягнути своїх напівсиріт, тому діти і виживали як могли, підпрацьовуючи на канікулах.Та й смерть своєї мами Сашко переживав дуже тяжко. Горював, але виживав, намагаючись будь-що втриматися на плаву. Тому повірити у те, що Олександр раптом кинувся у воду через банальні сварку з дівчиною чи ревнощі дуже непросто. Ще не таку трагедію хлопцеві та його родині довелося витримувати.

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