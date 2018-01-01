У селі на Волині 27-річний чоловік підпалив церкву
Сьогодні, 08:16
У селі Ярівка Горохівського району чоловік підпалив «Дім Молитви».
Про це пише Волинь-Нова.
Пожежа розтривожила людей близько 5 години ранку, а вже згодом горохівські поліцейські з’ясували, що пожежу спричинив 27-річний житель цього села.
За попередньою інформацією, поводити себе негоже молодий чоловік став ще звечора в Горохові. Принаймні, на одній із автозаправок він не розрахувався за дві пачки сигарет. Ймовірно, чоловік був у нетверезому стані.
Правоохоронці порушили проти підозрюваного у скоєнні підпалу кримінальне провадження. Відомості по вказаному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального Кодексу України.
Сума збитків, нанесених храму, становить 10 тисяч гривень.
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Про це пише Волинь-Нова.
Пожежа розтривожила людей близько 5 години ранку, а вже згодом горохівські поліцейські з’ясували, що пожежу спричинив 27-річний житель цього села.
За попередньою інформацією, поводити себе негоже молодий чоловік став ще звечора в Горохові. Принаймні, на одній із автозаправок він не розрахувався за дві пачки сигарет. Ймовірно, чоловік був у нетверезому стані.
Правоохоронці порушили проти підозрюваного у скоєнні підпалу кримінальне провадження. Відомості по вказаному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального Кодексу України.
Сума збитків, нанесених храму, становить 10 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Варг, это ты? :D
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