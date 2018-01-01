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У селі на Волині 27-річний чоловік підпалив церкву

У селі на Волині 27-річний чоловік підпалив церкву
У селі Ярівка Горохівського району чоловік підпалив «Дім Молитви».

Про це пише Волинь-Нова.

Пожежа розтривожила людей близько 5 години ранку, а вже згодом горохівські поліцейські з’ясували, що пожежу спричинив 27-річний житель цього села.

За попередньою інформацією, поводити себе негоже молодий чоловік став ще звечора в Горохові. Принаймні, на одній із автозаправок він не розрахувався за дві пачки сигарет. Ймовірно, чоловік був у нетверезому стані.

Правоохоронці порушили проти підозрюваного у скоєнні підпалу кримінальне провадження. Відомості по вказаному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального Кодексу України.

Сума збитків, нанесених храму, становить 10 тисяч гривень.

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Теги: пожежа, Волинь, Ярівка, церква
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