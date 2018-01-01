На Волині чоловік вдарив ножем власного брата





Про це пише



«Цими днями оковита посварила двох братів. Сварка між ними спалахнула в полудень. Чоловіки розпивали спиртні напої, тож слів, щоб з’ясувати стосунки, не вибирали», – пише видання.



За попередньою інформацією, старший настільки чомусь розгнівався, що вхопився за ніж і штрикнув ним 51-річного брата у живіт.



Із приймального відділення Горохівської ЦРЛ його скерували на операцію. Нині стан потерпілого є середньої тяжкості.



Горохівські поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею 121 КК України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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