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На Волині чоловік вдарив ножем власного брата

На Волині чоловік вдарив ножем власного брата
На Волині двоє чоловіків, вживаючи спиртні напої, посварилися. Згодом старший брат штрикнув ножем молодшого.

Про це пише Волинь Нова.

«Цими днями оковита посварила двох братів. Сварка між ними спалахнула в полудень. Чоловіки розпивали спиртні напої, тож слів, щоб з’ясувати стосунки, не вибирали», – пише видання.

За попередньою інформацією, старший настільки чомусь розгнівався, що вхопився за ніж і штрикнув ним 51-річного брата у живіт.

Із приймального відділення Горохівської ЦРЛ його скерували на операцію. Нині стан потерпілого є середньої тяжкості.

Горохівські поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею 121 КК України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: Волинь, травма, ніж, сварка. алкоголь
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