У Ковелі в аварії травмувався 9-річний хлопець





Інцидент трапився на перехресті вулиць Грушевського – Смірнова, 21 листопада. У результаті ДТП дитина травмувалася, але не госпіталізовувалась, - інформує ГУНП у Волинській області.



Транспортним засобом керувала 54-річна жителька Любомльського району.



За фактами автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, що у вівторок, 20 листопада, у Ковелі в ДТП травмувалася 8-річна дитина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі автомобіль Peugeot збив 9-річного хлопця, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.Інцидент трапився на перехресті вулиць Грушевського – Смірнова, 21 листопада. У результаті ДТП дитина травмувалася, але не госпіталізовувалась, - інформує ГУНП у Волинській області.Транспортним засобом керувала 54-річна жителька Любомльського району.За фактами автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що у вівторок, 20 листопада, у Ковелі в ДТП травмувалася 8-річна дитина.

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