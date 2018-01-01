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У Ковелі в аварії травмувався 9-річний хлопець

У Ковелі в аварії травмувався 9-річний хлопець
У Ковелі автомобіль Peugeot збив 9-річного хлопця, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Грушевського – Смірнова, 21 листопада. У результаті ДТП дитина травмувалася, але не госпіталізовувалась, - інформує ГУНП у Волинській області.

Транспортним засобом керувала 54-річна жителька Любомльського району.

За фактами автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 листопада, у Ковелі в ДТП травмувалася 8-річна дитина.


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Теги: аварія, Ковель
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