Під Луцьком – обшук на підприємстві, є постраждалі

Генеральна прокуратура проводить обшуки на підприємстві «West Auto Hub», що знаходиться неподалік від Луцька у селі Струмівка.Внаслідок сутички з працівниками прокуратури постраждав один з охоронців підприємства, його зі струсом мозку госпіталізували.Про церозповів очевидець події, член виконкому Луцької міської ради«Я вранці приїхав у сервісний центр і побачив, як невідомі особи у чорному, не представившись, ламали охоронників приватної фірми. Один з них зараз знаходиться у лікарні. Його забрали зі струсом головного мозку. Ці люди – співробітники Генеральної прокуратури, які у 2017 році, з метою перешкоджання бізнесу порушили кримінальну справу. Тепер вони раз у 2-3 місяці приїжджають, аби провести невідкладні слідчі дії, які називаються «обшук», – розповів очевидець.Ігор Муковоз також зазначає, що кримінальне провадження Генеральної прокуратури було ще у 2017 році, а тому проводити невідкладні термінові слідчі дії у листопаді 2018 року – недоцільно.«Коли хочете отримати документ, то подаєте запит і власники вам той документ надають. Якщо вони вам документації не надають, то ви маєте право звернутися в суд для вилучення цих носіїв. Але просто приїхати, «ми Генеральна прокуратура, ми два місяці тут не були і зараз знову будемо тут обшук проводити». Ну це виглядає, як державне рейдерство», – зазначив Ігор Муковоз.