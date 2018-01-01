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Під Луцьком – обшук на підприємстві, є постраждалі

Під Луцьком – обшук на підприємстві, є постраждалі
Генеральна прокуратура проводить обшуки на підприємстві «West Auto Hub», що знаходиться неподалік від Луцька у селі Струмівка.

Внаслідок сутички з працівниками прокуратури постраждав один з охоронців підприємства, його зі струсом мозку госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очевидець події, член виконкому Луцької міської ради Ігор Муковоз.

«Я вранці приїхав у сервісний центр і побачив, як невідомі особи у чорному, не представившись, ламали охоронників приватної фірми. Один з них зараз знаходиться у лікарні. Його забрали зі струсом головного мозку. Ці люди – співробітники Генеральної прокуратури, які у 2017 році, з метою перешкоджання бізнесу порушили кримінальну справу. Тепер вони раз у 2-3 місяці приїжджають, аби провести невідкладні слідчі дії, які називаються «обшук», – розповів очевидець.

Ігор Муковоз також зазначає, що кримінальне провадження Генеральної прокуратури було ще у 2017 році, а тому проводити невідкладні термінові слідчі дії у листопаді 2018 року – недоцільно.

«Коли хочете отримати документ, то подаєте запит і власники вам той документ надають. Якщо вони вам документації не надають, то ви маєте право звернутися в суд для вилучення цих носіїв. Але просто приїхати, «ми Генеральна прокуратура, ми два місяці тут не були і зараз знову будемо тут обшук проводити». Ну це виглядає, як державне рейдерство», – зазначив Ігор Муковоз.

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Теги: West Auto Hub, Струмівка
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Коментарі 3
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Це так не виглядає, це так і є!
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Щось Муковоз, як для свідка, дуже добре поінформований :)))
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,терещук, то овість Полісся
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