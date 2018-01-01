Волинь отримала гроші на лікування діабетиків





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 22 листопада, - передають



39,099 мільйона гривень медичної субвенції скерують містам обласного значення, районам і ОТГ на оплату заробітної плати, лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.



Передбачено, що Луцьк отримає 13,8273 мільйона гривень, Володимир-Волинський – 1,669 мільйона, Ковель – 3,1246 мільйона, Нововолинськ – 1,9958 мільйона, Горохівський район – 887,3 тисячі, Іваничівський район – 5,091 мільйона, Камінь-Каширський район – 300 тисяч, Ківерцівський район – 320 тисяч, Локачинський район – 2,0678 мільйона, Луцький район – 275 тисяч, Любешівський район – 943,4 тисячі, Любомльський район – 3,64 мільйона, Маневицький район – 979,2 тисячі, Ратнівський район – 2,1374 мільйона, Рожищенський район – 1,1766 мільйона, Старовижівський район – 65 тисяч, Турійський район – 495 тисяч, Шацький район – 48,6 тисячі, Заболоттівська ОТГ – 56 тисяч.



Окрім того, як повідомив керівник департаменту фінансів та бюджету ОДА Ігор Никитюк, із держбюджету область отримала 15,0703 мільйона гривень медичної субвенції, зокрема 379,6 тисячі гривень – на оплату зарплатні працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Решту коштів також скерують на оплату заробітної плати медичним працівникам, лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет



Із цієї суми Луцьк додатково отримає 5,1891 мільйона гривень, Володимир-Волинський – 966,9 тисячі, Ковель – 2,8789 мільйона, Нововолинськ –928,7 тисячі, Горохівський район – 193,7 тисячі, Іваничівський район – 1,2364 мільйона, Камінь-Каширський район – 243,4 тисячі, Ківерцівський район – 252,8 тисячі, Локачинський район – 513,8 тисячі, Луцький район – 253,9 тисячі, Любешівський район – 226 тисяч, Любомльський район – 915,6 тисячі, Маневицький район – 238,4 тисячі, Ратнівський район – 508, 5 тисячі, Рожищенський район – 267,9 тисячі, Старовижівський район – 113,2 тисячі, Турійський район – 113,7 тисячі, Шацький район – 15,4 тисячі, Заболоттівська ОТГ – 14 тисяч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До обласного бюджету надійшла додаткова медична субвенція, яку розподілять між містами обласного значення, районами і ОТГ.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 22 листопада, - передають Волинські новини 39,099 мільйона гривень медичної субвенції скерують містам обласного значення, районам і ОТГ на оплату заробітної плати, лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.Передбачено, що Луцьк отримає 13,8273 мільйона гривень, Володимир-Волинський – 1,669 мільйона, Ковель – 3,1246 мільйона, Нововолинськ – 1,9958 мільйона, Горохівський район – 887,3 тисячі, Іваничівський район – 5,091 мільйона, Камінь-Каширський район – 300 тисяч, Ківерцівський район – 320 тисяч, Локачинський район – 2,0678 мільйона, Луцький район – 275 тисяч, Любешівський район – 943,4 тисячі, Любомльський район – 3,64 мільйона, Маневицький район – 979,2 тисячі, Ратнівський район – 2,1374 мільйона, Рожищенський район – 1,1766 мільйона, Старовижівський район – 65 тисяч, Турійський район – 495 тисяч, Шацький район – 48,6 тисячі, Заболоттівська ОТГ – 56 тисяч.Окрім того, як повідомив керівник департаменту фінансів та бюджету ОДА, із держбюджету область отримала 15,0703 мільйона гривень медичної субвенції, зокрема 379,6 тисячі гривень – на оплату зарплатні працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Решту коштів також скерують на оплату заробітної плати медичним працівникам, лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, лікування хворих на цукровий і нецукровий діабетІз цієї суми Луцьк додатково отримає 5,1891 мільйона гривень, Володимир-Волинський – 966,9 тисячі, Ковель – 2,8789 мільйона, Нововолинськ –928,7 тисячі, Горохівський район – 193,7 тисячі, Іваничівський район – 1,2364 мільйона, Камінь-Каширський район – 243,4 тисячі, Ківерцівський район – 252,8 тисячі, Локачинський район – 513,8 тисячі, Луцький район – 253,9 тисячі, Любешівський район – 226 тисяч, Любомльський район – 915,6 тисячі, Маневицький район – 238,4 тисячі, Ратнівський район – 508, 5 тисячі, Рожищенський район – 267,9 тисячі, Старовижівський район – 113,2 тисячі, Турійський район – 113,7 тисячі, Шацький район – 15,4 тисячі, Заболоттівська ОТГ – 14 тисяч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію