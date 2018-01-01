Бабуся-переселенка у Луцьку лишилася без грошей. ВІДЕО
Сьогодні, 22:54
79-річній переселенці із Луганська Надії Бондаренко у Луцьку відмовили в наданні пенсії та соціальній виплаті для внутрішньо переміщених осіб.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Бабуся розповіла, що 2,5 роки живе у Луцьку. Із 2016-го року їй нараховували пенсію.
У вересні з обласного управління Пенсійного фонду прийшла відмова.
Чому жінка не може отримати гарантовані державою виплати – у відео.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Бабуся розповіла, що 2,5 роки живе у Луцьку. Із 2016-го року їй нараховували пенсію.
У вересні з обласного управління Пенсійного фонду прийшла відмова.
Чому жінка не може отримати гарантовані державою виплати – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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