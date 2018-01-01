Бабуся-переселенка у Луцьку лишилася без грошей. ВІДЕО

Надії Бондаренко у Луцьку відмовили в наданні пенсії та соціальній виплаті для внутрішньо переміщених осіб.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Бабуся розповіла, що 2,5 роки живе у Луцьку. Із 2016-го року їй нараховували пенсію.



У вересні з обласного управління Пенсійного фонду прийшла відмова.



Чому жінка не може отримати гарантовані державою виплати – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 79-річній переселенці із Луганськау Луцьку відмовили в наданні пенсії та соціальній виплаті для внутрішньо переміщених осіб.Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Бабуся розповіла, що 2,5 роки живе у Луцьку. Із 2016-го року їй нараховували пенсію.У вересні з обласного управління Пенсійного фонду прийшла відмова.Чому жінка не може отримати гарантовані державою виплати – у відео.

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