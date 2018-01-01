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У Луцьку вночі обікрали бус. ФОТО

У Луцьку вночі обікрали бус. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ветеранів обікрали автомобіль.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Поха.

«Така картина на Ветеранів.. На місці працює поліція.. Повиймали вікна і щось напевно покрали з автомобілів», – йдеться у дописі.

У коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила інформацію.

Вона зазначила, що обікрали авто Ford Transit. Невідомі витиснули вікна та винесли інструменти.
У Луцьку вночі обікрали бус. ФОТО

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Теги: крадіжка, Луцьк, Ветеранів
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