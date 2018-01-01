У Луцьку вночі обікрали бус. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Поха.



«Така картина на Ветеранів.. На місці працює поліція.. Повиймали вікна і щось напевно покрали з автомобілів», – йдеться у дописі.



У коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила інформацію.



Вона зазначила, що обікрали авто Ford Transit. Невідомі витиснули вікна та винесли інструменти.



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