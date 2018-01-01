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Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Неповторні краєвиди Шацька та озер, які його оточують, показали з висоти пташиного польоту.

Світлини опублікували на сторінці Шацької ОТГ у Facebook, - пише Район.Шацьк.

На світлинах видно не лише Шацьк та його околиці, а й захід сонця над Світязем.

Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Шацьк, краєвиди
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