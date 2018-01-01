Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Неповторні краєвиди Шацька та озер, які його оточують, показали з висоти пташиного польоту.
Світлини опублікували на сторінці Шацької ОТГ у Facebook, - пише Район.Шацьк.
На світлинах видно не лише Шацьк та його околиці, а й захід сонця над Світязем.
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Світлини опублікували на сторінці Шацької ОТГ у Facebook, - пише Район.Шацьк.
На світлинах видно не лише Шацьк та його околиці, а й захід сонця над Світязем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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