Показали краєвиди Шацька з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлини опублікували на сторінці Шацької ОТГ у Facebook, - пише



На світлинах видно не лише Шацьк та його околиці, а й захід сонця над Світязем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповторні краєвиди Шацька та озер, які його оточують, показали з висоти пташиного польоту.Світлини опублікували на сторінці Шацької ОТГ у Facebook, - пише Район.Шацьк На світлинах видно не лише Шацьк та його околиці, а й захід сонця над Світязем.

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