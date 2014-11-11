«Будуємо храм разом»: волинські меценати зустрілися на благодійному вечорі

Волиняни, які долучилися до будівництва храму у місті Волноваха, зібралися на благодійному вечорі, аби вкотре засвідчити, що Волинь готова і надалі підтримувати реалізацію важливих проукраїнських ідей на сході.Захід проходив під назвою «Луцьк-Волноваха. Будуємо храм разом» у п’ятницю, 23 листопада.Серед організаторів заходу – Волинська ОДА, Луцька міськрада, компанія «Модерн-Експо» та інші.Рік тому у Волновасі, завдяки активному сприянню волинських благодійників та меценатів, почали будувати храм. Вже навесні цього року церкву святого Миколая Чудотворця освятила Волинська єпархія Української православної церкви Київського патріархату.Як розповів генеральний директор «Модерн-Експо», храм побудували саме завдяки дружній співпраці небайдужих волинян. Проте, оскільки роботи там досі не завершені, то будівництво потребує грошових інвестицій. Передбачають, що для завершення проекту потрібно вкласти ще близько 2 мільйонів гривень. Власне для цього організатори і зібрали усіх меценатів.«Будівництво храму – це чудова ідея, яка виникла рік тому. Фактично всі небайдужі люди мобілізувалися і зробили неймовірне – за рік збудували храм. Храм вже освятили, проте є невеличкі невідкладні задачі, які треба вирішити. І ми сьогодні, як співорганізатори цього благодійного вечора, очікуємо, що прийдуть небайдужі волиняни, меценати, благодійники, які зможуть долучитися до доброї справи. Ми ще потребуємо певні кошти, аби завершити цей проект. Але вже сьогодні можна підводити підсумки того, що зробили, а зробили насправді багато. За розрахунками потрібно ще більше 2 мільйонів гривень. Суму буде непросто зібрати. Але вірю, що люди зроблять свої пожертвування», – зазначив Петро Пилипюк.На вечір також завітали митрополит Луцький і Волинськийта архієпископ Донецький та МаріупольськийЯк зазначив архієпископ, кількість прихожан церкви з кожним днем збільшується. Разом з тим, настоятель храму отецьпочав організовувати недільну школу, в яку зараз ходять не тільки діти, а й дорослі.«Хотів би передати слова вдячності від східних терен нашої держави, від багатостраждального Донбасу. Там більше 4 років іде війна, і своїми власними силами збудувати храм ми б не змогли. Завдяки дружнім партнерським стосункам з Волинню, з Луцьком, з обласною адміністрацією, з міською радою, цей проект завершується», – розповів владика Сергій.На благодійному вечорі був також присутній і голова Волинської ОДА. Він зауважив, що мета заходу – це не лише збір коштів, а й можливість благодійникам познайомитися ближче та налагодити хороші відносини для подальшої роботи.«Метою заходу не є зібрати необхідну суму. Захід – це причина, аби зустрілися люди, які зробили 80% святої справи. Уявіть собі, що у 2015 році ніхто ще не уявляв, що сьогодні ми будемо говорити про Томос. Ми отримаємо найближчим часом єдину помісну православну церкву, і це буде перший храм на тій території.Мова не йде про кошти, мова йде про відновлення дружніх стосунків і налагодження нових», – зазначив Олександр Савченко.Присутнім також показали фільм про історію створення храму, а всі охочі мали можливість здійснити пожертви на його добудову.