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На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців

На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
У Горохівському районі 25 листопада стартував сезон полювання на хутрових звірів.

У зв’язку з цим в межах мисливських угідь та лісового фонду було посилено охорону, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.

"У нашому районі – одні з найбільших площ мисливських угідь в області – загалом 66 тис. га. Пропускна спроможність мисливців – 650. Цього сезону понад 300 з них отримали відстрільні картки на хутрового звіра, тож сьогодні чи в наступні вихідні вийдуть на полювання. Наше завдання – забезпечити, щоб усе було законно", – розповідає директор ДП «Горохівське ЛМГ» Володимир Супрун.

Під час недільного рейду у Горохівському районі було перевірено понад 50 мисливців. Усі полювали цього дня у дозволених місцях та з усіма відповідними документами.

Варто зазначити, що з початку мисливського сезону на Волині склали близько 300 протоколів про порушення правил полювання.

Минулими вихідними єгерською службою держлісгоспів області зафіксовано 8 випадків недотримання мисливцями відповідних законодавчих вимог. Така статистика свідчить про підвищення рівня культури мисливства.

На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців
На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців

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Теги: лісівники, Волинь
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