На Волині під час рейду перевірили 50 мисливців

У Горохівському районі 25 листопада стартував сезон полювання на хутрових звірів.У зв’язку з цим в межах мисливських угідь та лісового фонду було посилено охорону, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ."У нашому районі – одні з найбільших площ мисливських угідь в області – загалом 66 тис. га. Пропускна спроможність мисливців – 650. Цього сезону понад 300 з них отримали відстрільні картки на хутрового звіра, тож сьогодні чи в наступні вихідні вийдуть на полювання. Наше завдання – забезпечити, щоб усе було законно", – розповідає директор ДП «Горохівське ЛМГ»Під час недільного рейду у Горохівському районі було перевірено понад 50 мисливців. Усі полювали цього дня у дозволених місцях та з усіма відповідними документами.Варто зазначити, що з початку мисливського сезону на Волині склали близько 300 протоколів про порушення правил полювання.Минулими вихідними єгерською службою держлісгоспів області зафіксовано 8 випадків недотримання мисливцями відповідних законодавчих вимог. Така статистика свідчить про підвищення рівня культури мисливства.