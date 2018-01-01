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На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО

На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО
На Волині зареєстрували раритетний ГАЗ-21.

Про це повідомили у сервісному центрі МВС України у Волинській області на сторінці у facebook.

"Цей раритетний красень марки ГАЗ 21 реєстрували у волинському сервісному центрі МВС напередодні. Згодом він попрямував до музею" - йдеться у дописі.

На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО
На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО

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Теги: авто, раритет
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