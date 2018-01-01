На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО





Про це повідомили у сервісному центрі МВС України у Волинській області на сторінці у facebook.



"Цей раритетний красень марки ГАЗ 21 реєстрували у волинському сервісному центрі МВС напередодні. Згодом він попрямував до музею" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зареєстрували раритетний ГАЗ-21.Про це повідомили у сервісному центрі МВС України у Волинській області на сторінці у facebook."Цей раритетний красень марки ГАЗ 21 реєстрували у волинському сервісному центрі МВС напередодні. Згодом він попрямував до музею" - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію