На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО
Сьогодні, 17:41
На Волині зареєстрували раритетний ГАЗ-21.
Про це повідомили у сервісному центрі МВС України у Волинській області на сторінці у facebook.
"Цей раритетний красень марки ГАЗ 21 реєстрували у волинському сервісному центрі МВС напередодні. Згодом він попрямував до музею" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у сервісному центрі МВС України у Волинській області на сторінці у facebook.
"Цей раритетний красень марки ГАЗ 21 реєстрували у волинському сервісному центрі МВС напередодні. Згодом він попрямував до музею" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» покажуть виставу для дітей*
Сьогодні, 18:13
На Волині зареєстрували рідкісну автівку. ФОТО
Сьогодні, 17:41
Місто та замок ми побудували з нуля, – творці українського бойовика «Король Данило» у Луцьку
Сьогодні, 17:00
Судили волинянку, яка напідпитку знесла паркан автівкою
Сьогодні, 16:45
Медіа