вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО

Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО
Озелененням скверу пам'яті загиблих за волю та незалежність України у Рожищі озеленятиме КП «Парки та сквери міста Луцька».

Про це йдеться на порталі закупівель Prozorro, пише Район.Рожище.

На озеленення новозбудованого скверу по вулиці Незалежності у Рожищі з міського бюджету витратять 60997 гривень.

Угоду уклали наприкінці жовтня 2018 року, а роботи з озеленення території (площа 862 метрів квадратних) мають виконати до кінця грудня.
Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сквер, Рожище, Волинь, озеленення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Юна лучанка бореться з пухлиною головного мозку: небайдужих благають допомогти
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Краєвиди луцького Стиру 30-річної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:38
Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 27 листопада
Сьогодні, 09:00
На автодорозі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус. ФОТО
Сьогодні, 08:54
На Волині пара закоханих обікрала чоловіка
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
На Волині люди закидали сміттям дорогу На Волині люди закидали сміттям дорогу
18 листопад, 10:04
У місті на Волині освітили чотири вулиці У місті на Волині освітили чотири вулиці
31 жовтень, 19:31
У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО У місті на Волині жінка живе в сараї. ВІДЕО
19 жовтень, 15:16
Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО Обрали нового керівника рожищенської «Солідарності». ФОТО
30 вересень, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Краєвиди луцького Стиру 30-річної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 27 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
На автодорозі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус. ФОТО
Сьогодні, 08:54
 0
На Волині пара закоханих обікрала чоловіка
Сьогодні, 08:30
 0
Медіа
відео
1/8