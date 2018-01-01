Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО





Про це йдеться на порталі закупівель Prozorro, пише



На озеленення новозбудованого скверу по вулиці Незалежності у Рожищі з міського бюджету витратять 60997 гривень.



Угоду уклали наприкінці жовтня 2018 року, а роботи з озеленення території (площа 862 метрів квадратних) мають виконати до кінця грудня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озелененням скверу пам'яті загиблих за волю та незалежність України у Рожищі озеленятиме КП «Парки та сквери міста Луцька».Про це йдеться на порталі закупівель Prozorro, пише Район.Рожище На озеленення новозбудованого скверу по вулиці Незалежності у Рожищі з міського бюджету витратять 60997 гривень.Угоду уклали наприкінці жовтня 2018 року, а роботи з озеленення території (площа 862 метрів квадратних) мають виконати до кінця грудня.

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