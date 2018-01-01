Сквер у місті на Волині озеленюватимуть луцькі комунальники. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Озелененням скверу пам'яті загиблих за волю та незалежність України у Рожищі озеленятиме КП «Парки та сквери міста Луцька».
Про це йдеться на порталі закупівель Prozorro, пише Район.Рожище.
На озеленення новозбудованого скверу по вулиці Незалежності у Рожищі з міського бюджету витратять 60997 гривень.
Угоду уклали наприкінці жовтня 2018 року, а роботи з озеленення території (площа 862 метрів квадратних) мають виконати до кінця грудня.
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Про це йдеться на порталі закупівель Prozorro, пише Район.Рожище.
На озеленення новозбудованого скверу по вулиці Незалежності у Рожищі з міського бюджету витратять 60997 гривень.
Угоду уклали наприкінці жовтня 2018 року, а роботи з озеленення території (площа 862 метрів квадратних) мають виконати до кінця грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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