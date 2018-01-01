На Волині п'яний хуліган облив бензином авто прикордонників і погрожував підпалити

Житель одного з сіл Шацького району погрожував підпалити авто прикордонників.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що біля продуктового магазину в смт. Шацьк візуально знайома особа облила пальним транспортний засіб заявника та погрожує його підпалити.Виявилося, поблизу магазину "Квінта" місцевий житель одного із сіл Шацького району, 1966 року народження, непрацюючий, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських мотивів облив бензином капот службового автомобіля Нива відділу прикордонної служби.Автомобіль був припаркований на узбіччі дороги. Хуліган погрожував його підпалити."За вказаним фактом слідчі інформацію внесли до ЄРДР за ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), проводиться досудове розслідування, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.