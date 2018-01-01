Молодик обкрадав волинян на цвинтарі





Про це пише



Чоловік походжав поміж надгробків і придивлявся до людей, які впорядковували могили та залишали свої речі без нагляду.



Зазначають, що найбільш «урожайними» для цвинтарного злодія були субота й неділя. Він крав речі біля Низкиницького монастиря, на кладовищі.



У поліцію звернулись четверо потерпілих. Кого шукати – невідомо. Ніхто не міг описати зовнішність злодія, але той сам дав про себе знати.



Злодій відповів на дзвінок обікраденого ним молодика. Той набрав свій на номер, попросив повернути телефон, пообіцяв нормальну суму викупу. Злодій погодився.



В умовах повної секретності вони зустрілись, обмін мобільника на гроші відбувся. Але молодик хоч і не запросив на цю зустріч поліцейських, та записав усе потай на відео.



Таким чином у Нововолинському відділенні поліції отримали зображення крадія. Але впізнати його ніхто з оперативників чомусь не міг.



Але, як пише видання, злодій проколовся вдруге. Він зателефонував жінці, в якої поцупив документи, й запропонував повернути їх за винагороду. Номер його мобільника засвітився. Але скаже, що знайшов документи, і як довести, що бреше?



Підполковник поліції Сергій Галащук запропонував розіграти певну комбінацію, щоб спіймати злодія.



27 листопада той прийшов на цвинтар, а там його вже чекали оперативники з карного розшуку.



Злодій вже дав покази у відділку, підтвердив усі чотири епізоди крадіжок. Йому 20 років, звуть Денисом, мешкав у Локачинському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Низкиничі Іваничівського району 20-річний молодик обкрадав волинян поки ті порядкували на могилах своїх близьких.Про це пише РАДАР Чоловік походжав поміж надгробків і придивлявся до людей, які впорядковували могили та залишали свої речі без нагляду.Зазначають, що найбільш «урожайними» для цвинтарного злодія були субота й неділя. Він крав речі біля Низкиницького монастиря, на кладовищі.У поліцію звернулись четверо потерпілих. Кого шукати – невідомо. Ніхто не міг описати зовнішність злодія, але той сам дав про себе знати.Злодій відповів на дзвінок обікраденого ним молодика. Той набрав свій на номер, попросив повернути телефон, пообіцяв нормальну суму викупу. Злодій погодився.В умовах повної секретності вони зустрілись, обмін мобільника на гроші відбувся. Але молодик хоч і не запросив на цю зустріч поліцейських, та записав усе потай на відео.Таким чином у Нововолинському відділенні поліції отримали зображення крадія. Але впізнати його ніхто з оперативників чомусь не міг.Але, як пише видання, злодій проколовся вдруге. Він зателефонував жінці, в якої поцупив документи, й запропонував повернути їх за винагороду. Номер його мобільника засвітився. Але скаже, що знайшов документи, і як довести, що бреше?Підполковник поліціїзапропонував розіграти певну комбінацію, щоб спіймати злодія.27 листопада той прийшов на цвинтар, а там його вже чекали оперативники з карного розшуку.Злодій вже дав покази у відділку, підтвердив усі чотири епізоди крадіжок. Йому 20 років, звуть Денисом, мешкав у Локачинському районі.

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