У Луцьку відбувся українсько-польський форум
Сьогодні, 17:55
Волинь стала платформою для діалогу між українською та польською стороною.
Трапилося це під час тематичного форуму, що відбувся у Волинському краєзнавчому музеї сьогодні, 28 листопада, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Розпочався захід вступним словом начальника управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації Ольги Чубари, котра передала вітання від очільника області Олександра Савченка і побажала всім учасникам конференції плідної подальшої роботи. По тому ж зачитала вітальну адресу Степана Кубіва – голови Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса.
Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур, своєю чергою, подякував голові Волинського осередку «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександру Жуку за ініціативу в проведенні форуму.
"Ми багато розмовляємо про польсько-український конфлікт з часу війни, але недостатньо уваги звертаємо на радянський і фашистський фактор у тім конфлікті, – зауважив Віце-консул. – Нині ж ми зустрічаємось у такий момент, коли Україна в черговий раз зазнає нападу з боку свого східного сусіда. Сьогодні вступає в дію воєнний стан. Мабуть, то хороший час, щоб відірватися трошки від наших сперечань та подивитися на польсько-українські відносини з перспективи майбутнього. У цей момент слід подумати, хто є справжнім ворогом, а хто є справжнім другом, наскільки Україна з Польщею – історично пов’язані. А наші суперечки та конфлікти – переносяться на долю наших народів", - сказав він.
Також Марек Запур висловив сподівання, що нинішня зустріч у такому форматі не стане останньою і всі разом українці й поляки шукатимуть нових шляхів, аби віднайти платформу, необхідну для подальшого діалогу.
На завершення офіційної частини учасники Форуму приступили до обговорення питань форуму.
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Трапилося це під час тематичного форуму, що відбувся у Волинському краєзнавчому музеї сьогодні, 28 листопада, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Розпочався захід вступним словом начальника управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації Ольги Чубари, котра передала вітання від очільника області Олександра Савченка і побажала всім учасникам конференції плідної подальшої роботи. По тому ж зачитала вітальну адресу Степана Кубіва – голови Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса.
Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур, своєю чергою, подякував голові Волинського осередку «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександру Жуку за ініціативу в проведенні форуму.
"Ми багато розмовляємо про польсько-український конфлікт з часу війни, але недостатньо уваги звертаємо на радянський і фашистський фактор у тім конфлікті, – зауважив Віце-консул. – Нині ж ми зустрічаємось у такий момент, коли Україна в черговий раз зазнає нападу з боку свого східного сусіда. Сьогодні вступає в дію воєнний стан. Мабуть, то хороший час, щоб відірватися трошки від наших сперечань та подивитися на польсько-українські відносини з перспективи майбутнього. У цей момент слід подумати, хто є справжнім ворогом, а хто є справжнім другом, наскільки Україна з Польщею – історично пов’язані. А наші суперечки та конфлікти – переносяться на долю наших народів", - сказав він.
Також Марек Запур висловив сподівання, що нинішня зустріч у такому форматі не стане останньою і всі разом українці й поляки шукатимуть нових шляхів, аби віднайти платформу, необхідну для подальшого діалогу.
На завершення офіційної частини учасники Форуму приступили до обговорення питань форуму.
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