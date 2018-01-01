У Луцьку відбувся українсько-польський форум

Волинь стала платформою для діалогу між українською та польською стороною.Трапилося це під час тематичного форуму, що відбувся у Волинському краєзнавчому музеї сьогодні, 28 листопада, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Розпочався захід вступним словом начальника управління культури, з питань релігій та національностей обласної державної адміністрації, котра передала вітання від очільника областіі побажала всім учасникам конференції плідної подальшої роботи. По тому ж зачитала вітальну адресу– голови Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса.Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, своєю чергою, подякував голові Волинського осередку «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександру Жуку за ініціативу в проведенні форуму."Ми багато розмовляємо про польсько-український конфлікт з часу війни, але недостатньо уваги звертаємо на радянський і фашистський фактор у тім конфлікті, – зауважив Віце-консул. – Нині ж ми зустрічаємось у такий момент, коли Україна в черговий раз зазнає нападу з боку свого східного сусіда. Сьогодні вступає в дію воєнний стан. Мабуть, то хороший час, щоб відірватися трошки від наших сперечань та подивитися на польсько-українські відносини з перспективи майбутнього. У цей момент слід подумати, хто є справжнім ворогом, а хто є справжнім другом, наскільки Україна з Польщею – історично пов’язані. А наші суперечки та конфлікти – переносяться на долю наших народів", - сказав він.Також Марек Запур висловив сподівання, що нинішня зустріч у такому форматі не стане останньою і всі разом українці й поляки шукатимуть нових шляхів, аби віднайти платформу, необхідну для подальшого діалогу.На завершення офіційної частини учасники Форуму приступили до обговорення питань форуму.