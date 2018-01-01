Зворушлива історія луганчан, які втекли від переслідувань до Луцька
Сьогодні, 06:20
Багатодітна родина Бурлакових чотири роки тому переїхала до Луцька з Луганська. Там сім’ю переслідували за проукраїнську позицію.
Про це йдеться на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Найменший у сім’ї хлопчик потребував особливого догляду, тому переселенці шукали місце, де йому зможуть допомагати лікарі і педагоги, - розповіла мама Ольга Бурлакова.
Зараз хлопчик навчається у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі.
Подробиці зворушливої історії родини – у відео.
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Про це йдеться на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Найменший у сім’ї хлопчик потребував особливого догляду, тому переселенці шукали місце, де йому зможуть допомагати лікарі і педагоги, - розповіла мама Ольга Бурлакова.
Зараз хлопчик навчається у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі.
Подробиці зворушливої історії родини – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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