Зворушлива історія луганчан, які втекли від переслідувань до Луцька





Про це йдеться на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Найменший у сім’ї хлопчик потребував особливого догляду, тому переселенці шукали місце, де йому зможуть допомагати лікарі і педагоги, - розповіла мама Ольга Бурлакова.



Зараз хлопчик навчається у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі.



Подробиці зворушливої історії родини – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатодітна родина Бурлакових чотири роки тому переїхала до Луцька з Луганська. Там сім’ю переслідували за проукраїнську позицію.Про це йдеться на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Найменший у сім’ї хлопчик потребував особливого догляду, тому переселенці шукали місце, де йому зможуть допомагати лікарі і педагоги, - розповіла мамаЗараз хлопчик навчається у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі.Подробиці зворушливої історії родини – у відео.

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