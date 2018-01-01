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Зворушлива історія луганчан, які втекли від переслідувань до Луцька

Зворушлива історія луганчан, які втекли від переслідувань до Луцька
Багатодітна родина Бурлакових чотири роки тому переїхала до Луцька з Луганська. Там сім’ю переслідували за проукраїнську позицію.

Про це йдеться на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Найменший у сім’ї хлопчик потребував особливого догляду, тому переселенці шукали місце, де йому зможуть допомагати лікарі і педагоги, - розповіла мама Ольга Бурлакова.

Зараз хлопчик навчається у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі.

Подробиці зворушливої історії родини – у відео.



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Теги: переселенці, Волинь
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