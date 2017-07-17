Уряд повернув Почаївську лавру державному заповіднику





Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, - передає



За часів прем'єрства Віктора Януковича Почаївську лавру вилучили зі складу державного заповідника та віддали в оренду священнослужителям УПЦ Московського Патріархату. Тож уряд скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438, за яким зі складу заповідника були виключені, зокрема: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії та архієрейський будинок.



Нагадаємо, раніше Мін'юст ухвалив рішення, яким була скасована незаконна перереєстрація комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Тоді комісія Міністерства юстиції зазначала, що державний реєстратор припустився низки порушень вимог чинного законодавства





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника повернули споруди Свято-Успенської Почаївської лаври.Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, - передає 5 канал За часів прем'єрстваПочаївську лавру вилучили зі складу державного заповідника та віддали в оренду священнослужителям УПЦ Московського Патріархату. Тож уряд скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438, за яким зі складу заповідника були виключені, зокрема: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії та архієрейський будинок.Нагадаємо, раніше Мін'юст ухвалив рішення, яким була скасована незаконна перереєстрація комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Тоді комісія Міністерства юстиції зазначала, що державний реєстратор припустився низки порушень вимог чинного законодавства

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