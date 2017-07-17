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Уряд повернув Почаївську лавру державному заповіднику

Уряд повернув Почаївську лавру державному заповіднику
До складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника повернули споруди Свято-Успенської Почаївської лаври.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, - передає 5 канал.

За часів прем'єрства Віктора Януковича Почаївську лавру вилучили зі складу державного заповідника та віддали в оренду священнослужителям УПЦ Московського Патріархату. Тож уряд скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438, за яким зі складу заповідника були виключені, зокрема: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії та архієрейський будинок.

Нагадаємо, раніше Мін'юст ухвалив рішення, яким була скасована незаконна перереєстрація комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Тоді комісія Міністерства юстиції зазначала, що державний реєстратор припустився низки порушень вимог чинного законодавства


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Теги: Почаївська лавра, Московський патріархат
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