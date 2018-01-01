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Лучанин допоміг збірній України перемогти чемпіонів Європи

Лучанин допоміг збірній України перемогти чемпіонів Європи
Уродженець Луцька Богдан Близнюк допоміг національній збірній перемогти збірну Словенії в рамках відбору до чемпіонату світу з рахунком 82-54.

Про це повідомляє ВолиньSport.

Матч між збірними відбувався в Запоріжжі. Близнюк провів на паркеті понад 26 хвилин. За цей час баскетболіст відзначився 11-ма очками, 7-ма підбираннями та 5-ма передачами.

Відзначимо, що цей матч для Богдана Близнюка, який наразі грає в чемпіонаті Ізраїлю, став дебютним в складі національної збірної. Наступний матч в рамках відбору наша збірна проведе 2-го грудні проти Іспанії.


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Теги: баскетбол, Луцьк
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