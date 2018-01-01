У Луцьку за місяць оштрафували понад 150 курців. ФОТО

У Луцьку з початку листопада склали понад 150 адмінпротоколів на громадян, які курили в заборонених для цього місцях.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Адміністративні протоколи склади за стеттею 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).Найбільше порушників інспектори виявляли на автостанції №1 по вулиці Конякіна, зупинках громадського транспорту та поблизу закладів освіти міста.Муніципали додають, що куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.