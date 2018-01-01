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Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО

Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
У перший день зими Луцьк засипало снігом.

Із самого ранку 1 грудня лучани діляться світлинами першого снігу у соцмережах, а діти дістали санки та побігли на вулицю.

Особливо ж краса зими відчувається на природі. А поки не всі мають змогу поїхати за місто, прекрасною альтернативою може стати прогулянка засніженим парком.

Тож пропонуємо переглянути світлини зимових краєвидів парку імені 900-річчя Луцька, зроблені сьогодні, 1 грудня.

Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО

Фото - Катерина Приступа

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Теги: Луцьк, перший сніг, парк
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