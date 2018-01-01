Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО





Із самого ранку 1 грудня лучани діляться світлинами першого снігу у соцмережах, а діти дістали санки та побігли на вулицю.



Особливо ж краса зими відчувається на природі. А поки не всі мають змогу поїхати за місто, прекрасною альтернативою може стати прогулянка засніженим парком.



Тож пропонуємо переглянути світлини зимових краєвидів парку імені 900-річчя Луцька, зроблені сьогодні, 1 грудня.





Фото - Катерина Приступа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перший день зими Луцьк засипало снігом.Із самого ранку 1 грудня лучани діляться світлинами першого снігу у соцмережах, а діти дістали санки та побігли на вулицю.Особливо ж краса зими відчувається на природі. А поки не всі мають змогу поїхати за місто, прекрасною альтернативою може стати прогулянка засніженим парком.Тож пропонуємо переглянути світлини зимових краєвидів парку імені 900-річчя Луцька, зроблені сьогодні, 1 грудня.Фото -

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