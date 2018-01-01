Парк 900-річчя Луцька під першим снігом. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У перший день зими Луцьк засипало снігом.
Із самого ранку 1 грудня лучани діляться світлинами першого снігу у соцмережах, а діти дістали санки та побігли на вулицю.
Особливо ж краса зими відчувається на природі. А поки не всі мають змогу поїхати за місто, прекрасною альтернативою може стати прогулянка засніженим парком.
Тож пропонуємо переглянути світлини зимових краєвидів парку імені 900-річчя Луцька, зроблені сьогодні, 1 грудня.
Фото - Катерина Приступа
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Із самого ранку 1 грудня лучани діляться світлинами першого снігу у соцмережах, а діти дістали санки та побігли на вулицю.
Особливо ж краса зими відчувається на природі. А поки не всі мають змогу поїхати за місто, прекрасною альтернативою може стати прогулянка засніженим парком.
Тож пропонуємо переглянути світлини зимових краєвидів парку імені 900-річчя Луцька, зроблені сьогодні, 1 грудня.
Фото - Катерина Приступа
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