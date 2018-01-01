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Лебедя, який примерз до криги поблизу Луцька, рятували надзвичайники

Лебедя, який примерз до криги поблизу Луцька, рятували надзвичайники
На водоймі поблизу Луцька із крижаного полону врятували лебедя.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю обласного управління ДСНС Володимир Нестеров.

За словами Нестерова, чергова варта аварійно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області сьогодні вранці визволила з крижаного полону лебедя, який примерз на водоймі поблизу Луцька на вулиці Ковельській.

Рятувальники завезли благородну птицю в Луцький зоопарк.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: лебідь, Володимир Нестеров, рятувальники
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