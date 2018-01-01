Лебедя, який примерз до криги поблизу Луцька, рятували надзвичайники
Сьогодні, 13:54
На водоймі поблизу Луцька із крижаного полону врятували лебедя.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю обласного управління ДСНС Володимир Нестеров.
За словами Нестерова, чергова варта аварійно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області сьогодні вранці визволила з крижаного полону лебедя, який примерз на водоймі поблизу Луцька на вулиці Ковельській.
Рятувальники завезли благородну птицю в Луцький зоопарк.
Головне фото ілюстративне.
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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю обласного управління ДСНС Володимир Нестеров.
За словами Нестерова, чергова варта аварійно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області сьогодні вранці визволила з крижаного полону лебедя, який примерз на водоймі поблизу Луцька на вулиці Ковельській.
Рятувальники завезли благородну птицю в Луцький зоопарк.
Головне фото ілюстративне.
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