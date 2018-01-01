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Відомо, яку військову техніку із переданої ЗСУ Порошенком отримає Волинь

Відомо, яку військову техніку із переданої ЗСУ Порошенком отримає Волинь
Президент України Петро Порошенко 1 грудня передав озброєння та військову техніку командирами військових підрозділів та бойових машин.

Як вже повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, із тієї техніку, сертифікати на яку вручив військовим Президент, два винищувачі Міг-29 полетять в Луцьк.

Утім, як виявилося, це не вся авіатехніка, яку отримає Волинь.

За інформацією Національного промислового порталу, Волинь отримала два винищувачі Міг-29 та три безпілоті авіаційні комплекси Spectator M.

Винищувачі отримає 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що тепер дислокується в Луцьку, а безпілотники - 14 оМБр (Володимир-Волинський).

Як повідомляють на сайті Президента України, до складу Збройних Сил України було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.

Фото із сайту Адміністрації Президента України.

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Теги: винищувачі, безпілотники, Петро Порошенко, Волинь
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