Відомо, яку військову техніку із переданої ЗСУ Порошенком отримає Волинь

Петро Порошенко 1 грудня передав озброєння та військову техніку командирами військових підрозділів та бойових машин.



Як вже повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, із тієї техніку, сертифікати на яку вручив військовим Президент, два винищувачі Міг-29 полетять в Луцьк.



Утім, як виявилося, це не вся авіатехніка, яку отримає Волинь.



За інформацією



Винищувачі отримає 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, що тепер дислокується в Луцьку, а безпілотники - 14 оМБр (Володимир-Волинський).



Як повідомляють на сайті Президента України, до складу Збройних Сил України було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.



Фото із сайту Адміністрації Президента України.



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