Назвали суперників збірної України на Євро-2020
Сьогодні, 14:31
Збірна України дізналася суперників у відборі до чемпіонату Європи з футболу, що пройде у 13 країнах у 2020 році.
Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні, - передає Українська правда.
Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи «В» разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.
Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.
До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.
У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.
У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.
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Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні, - передає Українська правда.
Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи «В» разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.
Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.
До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.
У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.
У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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