Назвали суперників збірної України на Євро-2020





Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні, - передає



Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи «В» разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.



Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.



До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.



У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.



У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України дізналася суперників у відборі до чемпіонату Європи з футболу, що пройде у 13 країнах у 2020 році.Жеребкування відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні, - передає Українська правда Підопічніпотрапили до групи «В» разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.Відбір розпочнеться навесні 2019 року і триватиме до листопада.До фінальної частини Євро-2020 вийдуть по дві перші команди з кожної групи.У разі невдачі у кваліфікації збірна України зможе поборотися за путівку Євро-2020 через плей-офф, як переможець у своїй групі Ліги Націй.У плей-офф Ліги Націй будуть розігруватися ще чотири путівки на Євро-2020.

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