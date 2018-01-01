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П’яний студент-іноземець скоїв подвійну ДТП: 4 постраждалих

П’яний студент-іноземець скоїв подвійну ДТП: 4 постраждалих
У Львові правоохоронці затримали 26-річного водія-іноземця, який вчинив автопригоду з трьома транспортними засобами.

Про це повідомили у СК ГУНП Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Astra, 26-річний студент-іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 63-річного львів’янина. Ця машина, у свою чергу, зіткнулася з автомобілем «ВАЗ 2108», припаркованим на узбіччі.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у нейрохірургічне відділення лікарні з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма та субарахноїдальний крововилив.

«Водій Opel Astra та двоє його пасажирів, студенти-іноземці віком 21 та 23 роки, також були доставлені у медичний заклад з травмами різного ступеню тяжкості. У всіх трьох лікарі попередньо діагностували стан алкогольного сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водій автомобіля Opel Astra затриманий в порядку ст.208 КПК України.


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Теги: ДТП
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