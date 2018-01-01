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Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети

Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
22 листопада в Китаї, в місті Шеньжень, розпочався міжнародний фінал конкурсу «Mrs. Globe» (Місіс Земна куля), в якому брала участь дівчина з Нововолинська, яка проживає у США.

Яна Власюк отримала черговий титул Краса Європи в рамках фіналу конкурсу та 1-го грудня на завершальному етапі ввійшла в ТОП-30 серед 65 учасниць, - пише Буг. Перемогла ж у конкурсі представниця Татарстану.

Нагадаємо, у штатах Яна здобула титул Місіс Пенсильванія, друга віце-місіс США та Місіс Чорне море та отримала можливість представляти регіон країн Чорного моря на фінальному етапі «Mrs. Globe».

1 грудня на шоу «Mrs. Globe», де дівчата показати себе у конкурсі представлення, дефіле в купальниках і вечірніх сукнях. Яна ввійшла в ТОП-30 серед 65 учасниць. Перемогла ж у конкурсі 35-річна Аліса Тулиніна з Татарстану.

Конкурс «Mrs. Globe» є міжнародною презентацією краси, що проводиться щороку, участь в якому можуть взяти жінки у віці старше 25 років або які одружені, або є батьками. Це найбільший і найпрестижніший конкурс для одружених жінок у світі. Учасники конкурсу беруть участь у благодійній роботі, кошти виділяються для благодійної організації «Woman in Need» у більш ніж 70 країнах світу, які беруть участь у конкурсі.

Заснований конкурс у 1996 році, два рази перемогу отримувала учасниця від України.

У Китаї з 22-го листопада щодня проходили різноманітні заходи. Яна щодня була у нових сукнях, серед яких і національне українське вбрання. На одному з івентів дівчина отримала черговий титул Краса Європи.

Нагадаємо, Яні 27, проживає в США майже три роки. Вона постійно займається благодійністю, любить тварин та подорожі. Щороку дівчина навідує рідних у Нововолинську.

Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети

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Теги: конкурс краси, краса
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