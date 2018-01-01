Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети





Яна Власюк отримала черговий титул Краса Європи в рамках фіналу конкурсу та 1-го грудня на завершальному етапі ввійшла в ТОП-30 серед 65 учасниць, - пише



Нагадаємо, у штатах Яна здобула титул Місіс Пенсильванія, друга віце-місіс США та Місіс Чорне море та отримала можливість представляти регіон країн Чорного моря на фінальному етапі «Mrs. Globe».



1 грудня на шоу «Mrs. Globe», де дівчата показати себе у конкурсі представлення, дефіле в купальниках і вечірніх сукнях. Яна ввійшла в ТОП-30 серед 65 учасниць. Перемогла ж у конкурсі 35-річна Аліса Тулиніна з Татарстану.



Конкурс «Mrs. Globe» є міжнародною презентацією краси, що проводиться щороку, участь в якому можуть взяти жінки у віці старше 25 років або які одружені, або є батьками. Це найбільший і найпрестижніший конкурс для одружених жінок у світі. Учасники конкурсу беруть участь у благодійній роботі, кошти виділяються для благодійної організації «Woman in Need» у більш ніж 70 країнах світу, які беруть участь у конкурсі.



Заснований конкурс у 1996 році, два рази перемогу отримувала учасниця від України.



У Китаї з 22-го листопада щодня проходили різноманітні заходи. Яна щодня була у нових сукнях, серед яких і національне українське вбрання. На одному з івентів дівчина отримала черговий титул Краса Європи.



Нагадаємо, Яні 27, проживає в США майже три роки. Вона постійно займається благодійністю, любить тварин та подорожі. Щороку дівчина навідує рідних у Нововолинську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 листопада в Китаї, в місті Шеньжень, розпочався міжнародний фінал конкурсу «Mrs. Globe» (Місіс Земна куля), в якому брала участь дівчина з Нововолинська, яка проживає у США.отримала черговий титул Краса Європи в рамках фіналу конкурсу та 1-го грудня на завершальному етапі ввійшла в ТОП-30 серед 65 учасниць, - пише Буг . Перемогла ж у конкурсі представниця Татарстану.Нагадаємо, у штатах Яна здобула титул Місіс Пенсильванія, друга віце-місіс США та Місіс Чорне море та отримала можливість представляти регіон країн Чорного моря на фінальному етапі «Mrs. Globe».1 грудня на шоу «Mrs. Globe», де дівчата показати себе у конкурсі представлення, дефіле в купальниках і вечірніх сукнях. Яна ввійшла в ТОП-30 серед 65 учасниць. Перемогла ж у конкурсі 35-річна Аліса Тулиніна з Татарстану.Конкурс «Mrs. Globe» є міжнародною презентацією краси, що проводиться щороку, участь в якому можуть взяти жінки у віці старше 25 років або які одружені, або є батьками. Це найбільший і найпрестижніший конкурс для одружених жінок у світі. Учасники конкурсу беруть участь у благодійній роботі, кошти виділяються для благодійної організації «Woman in Need» у більш ніж 70 країнах світу, які беруть участь у конкурсі.Заснований конкурс у 1996 році, два рази перемогу отримувала учасниця від України.У Китаї з 22-го листопада щодня проходили різноманітні заходи. Яна щодня була у нових сукнях, серед яких і національне українське вбрання. На одному з івентів дівчина отримала черговий титул Краса Європи.Нагадаємо, Яні 27, проживає в США майже три роки. Вона постійно займається благодійністю, любить тварин та подорожі. Щороку дівчина навідує рідних у Нововолинську.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію