Компанія «EuroVista» пропонує безкоштовне навчання за кордоном*

Відомо, що основна кагорта людей, що від’їжджають до Польщі, – це студенти та фізичні працівники. Якщо перші заздалегідь обирають спеціальності і здобувають європейські дипломи, з якими мають змогу працювати в Польщі, то другі не часто мають можливість влаштуватися за спеціальністю, здобутою в Україні.На сьогодні не усім відомо про те, що у Польщі досить популярним є навчання у школі для дорослих, де можна здобути нову кваліфікацію та європейський диплом всім особам, які досягнули 18 річного віку і мають середню закінчену освіту.Компанія «EuroVista», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Даргомижського, 7, оф. 1, є партнером та офіційним представником однієї із найрейтинговіших так званих шкіл для дорослих — школи COSINUS. Спектр спеціальностей, представлений у школі доволі широкий: бухгалтерія та адміністрація, косметологія та масаж, програмування, медичні спеціальності середньої ланки тощо.Для слухачів школи COSINUS діють безкоштовні курси польської мови. Школа пропонує сучасне обладнання в лабораторіях, можливість навчання у вечірні часи та вихідні дні, випускники школи зможуть відразу знайти роботу за фахом, так як працедавці безпосередньо надають свої квоти місць.Переваги навчання у школі COSINUS:•роботодавці охочіше приймають на роботу випускників школи, ніж спеціальних курсів,•ви отримуєте повноцінний європейський диплом,•безкоштовне навчання,•можливість отримання навчальної візи,•без вікових обмежень,•конкретна спеціалізація.Навчання триває від одного до двох років, залежно від програми. Важливо, що крім стаціонарного існує також заочне навчання для учнів, які працюють, та курс вихідного дня.Звернувшись до спеціалістів компанії EuroVista, ви отримаєте повну консультацію щодо умов вступу та навчання у школі, також отримаєте можливість почути про досвід випускників школи. Вам допоможуть обрати спеціальність, проконсультують стосовно питань міграційного права, підготують усі необхідні документи для отримання національної візи. Окрім того, компанія «EuroVista» співпрацює з польськими Агенціями праці в різних містах Польщі, що надає можливість потенційним абітурієнтам школи COSINUS їхати на навчання, уже заздалегідь обравши місце проживання та працевлаштування.Географія як шкіл COSINUS, так і місць навчання дуже широка.Тож, якщо ви бажаєте відкрити для себе нові перспективи та можливості — звертайтесь за адресою: м. Луцьк, вул. Даргомижського, 7, оф. 1 або за телефонами: 0501354594; 0685823066; 0930018392.