У селі на Волині освітили вулицю майже за чверть мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:29
У селі Плоске Шацького району відновили вуличне освітлення на центральній вулиці.
Місцеві жителі на виїзному прийомі громадян висловили захоплення вуличним освітленням, що увімкнули напередодні, – повідомляє прес-служба Шацької районної ради, передає Бізнес.Район.
Реконструкція мереж вуличного освітлення обійшлася селищному бюджету у 219,2 тисячі гривень.
Але були в цьому селі й скарги. Слабка напруга електричних мереж в селі створює труднощі. Місцеві говорять, що аби помитися, доводиться домовлятися з сусідами, щоб вони не вмикали побутових електроприладів.
Головне фото – ілюстративне
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Місцеві жителі на виїзному прийомі громадян висловили захоплення вуличним освітленням, що увімкнули напередодні, – повідомляє прес-служба Шацької районної ради, передає Бізнес.Район.
Реконструкція мереж вуличного освітлення обійшлася селищному бюджету у 219,2 тисячі гривень.
Але були в цьому селі й скарги. Слабка напруга електричних мереж в селі створює труднощі. Місцеві говорять, що аби помитися, доводиться домовлятися з сусідами, щоб вони не вмикали побутових електроприладів.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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