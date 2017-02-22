У селі на Волині освітили вулицю майже за чверть мільйона гривень. ФОТО





Місцеві жителі на виїзному прийомі громадян висловили захоплення вуличним освітленням, що увімкнули напередодні, – повідомляє прес-служба Шацької районної ради, передає



Реконструкція мереж вуличного освітлення обійшлася селищному бюджету у 219,2 тисячі гривень.



Але були в цьому селі й скарги. Слабка напруга електричних мереж в селі створює труднощі. Місцеві говорять, що аби помитися, доводиться домовлятися з сусідами, щоб вони не вмикали побутових електроприладів.



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