вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині освітили вулицю майже за чверть мільйона гривень. ФОТО

У селі на Волині освітили вулицю майже за чверть мільйона гривень. ФОТО
У селі Плоске Шацького району відновили вуличне освітлення на центральній вулиці.

Місцеві жителі на виїзному прийомі громадян висловили захоплення вуличним освітленням, що увімкнули напередодні, – повідомляє прес-служба Шацької районної ради, передає Бізнес.Район.

Реконструкція мереж вуличного освітлення обійшлася селищному бюджету у 219,2 тисячі гривень.

Але були в цьому селі й скарги. Слабка напруга електричних мереж в селі створює труднощі. Місцеві говорять, що аби помитися, доводиться домовлятися з сусідами, щоб вони не вмикали побутових електроприладів.

Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітлення, Волинь, Плоске
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хочуть перейменувати село
Сьогодні, 18:01
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу Івана Котляревського. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У селі на Волині освітили вулицю майже за чверть мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:29
Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:15
Підстав забороняти маршрутці №251 їздити центром Луцька не було, – Волинська ОДА
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
У місті на Волині освітили чотири вулиці У місті на Волині освітили чотири вулиці
31 жовтень, 19:31
«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком «Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком
30 липень, 08:17
У Шацьку встановили освітлення на Набережній У Шацьку встановили освітлення на Набережній
22 лютий, 2017, 15:30
До Нового року чиновники обіцяють освітлення у 5 селах Волині До Нового року чиновники обіцяють освітлення у 5 селах Волині
28 грудень, 2016, 18:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Лучанам до снаги поборотися за призи першої ліги України», – Андрій Харченко
Сьогодні, 18:05
 0
На Волині хочуть перейменувати село
Сьогодні, 18:01
 0
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу Івана Котляревського. ФОТО
Сьогодні, 17:53
 0
У селі на Волині освітили вулицю майже за чверть мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:29
 0
Купувати у Меблевій кімнаті відтепер ще зручніше завдяки «Миттєвій розстрочці» від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8