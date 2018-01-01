Суд оштрафував депутата міськради на Волині
Сьогодні, 21:47
Суд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Володимир-Волинської міської ради.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Обранець громади, всупереч закону, несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.
Володимир-Волинський міський суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень зі сплатою судового збору понад 300 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Обранець громади, всупереч закону, несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.
Володимир-Волинський міський суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 гривень зі сплатою судового збору понад 300 гривень.
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