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Українцям розповіли, як витратити заощаджені субсидії

Українцям розповіли, як витратити заощаджені субсидії
Зекономлену субсидію можна використати для оплати в наступному місяці спожитого понад виділену соціальну норму газу, води чи електроенергії - у грошовому вимірі та по факту споживання.

Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, - передає УНН.

“До прикладу, сім’ї була нарахована жовтнева субсидія (неповний опалювальний місяць) у розмірі 550 грн. Обов’язковий платіж домогосподарства 820 грн. Але у жовтні спожито лише 13 кубометрів газу, за що сплачено його фактичну вартість — 92,26 грн. У наступному місяці сім’я має право розрахуватися за спожитий понад норму газ зекономленою в попередньому місяці субсидією”, — йдеться у повідомленні.

Або ж у листопаді обов’язковий платіж становить 1 000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 100 кубів. Залишок — 300 кубів — можна використати у більш холодні місяці, до прикладу у грудні-січні. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти — ці суми мають зазначатися надавачем послуг у платіжці як переплата (з мінусом).

Тобто якщо невикористані кубометри газу залишились, то вони “не згорають” — їх переноситимуть на наступний період, а не списуватимуть.

Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов’язкового платежу, субсидіант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги. Якщо, скажімо, розмір обов’язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягатиме фактичний обсяг споживання, тобто 120 грн.

Сума субсидії, яку держава надала громадянам для оплати комунальних послуг в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана у минулому місяці родиною внаслідок економії електроенергії, газу чи води, має обов’язково зараховуватися постачальником послуги у рахунок плати за послуги наступних розрахункових періодів.

Якщо виконавець житлово-комунальної послуги “ігнорує” зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує чинне законодавство (Постанова КМУ № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися із скаргами до керівників підприємств, що надають послуги, а у разі відсутності реагування — органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування.

19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначиться на понад 16%-му зростанні комунальних тарифів нинішньої зими.

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Теги: субсидії, економія
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