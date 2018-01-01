У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО

З ініціативи «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» 4 грудня на вулиці Лесі Українки розмістили виставку «Люди Свободи».Лучани упродовж декількох днів зможуть ознайомитися з експозицією з 13 стендів, на яких розміщена інформація про відомих українців, що своєю діяльністю вплинули на становлення Незалежної України, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді.Серед нихта ін.Додамо, що виставка – частина проекту «Люди Свободи», у рамках якого на Київщині, у листопаді цього року, відбувався табір «Повстанець».Виставка «Люди Свободи» розроблена Українським інститутом національної пам’яті та виготовлена ГО «Студентське братство Волині» за сприяння Міністерства молоді та спорту України.