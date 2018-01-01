У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
Сьогодні, 16:20
З ініціативи «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» 4 грудня на вулиці Лесі Українки розмістили виставку «Люди Свободи».
Лучани упродовж декількох днів зможуть ознайомитися з експозицією з 13 стендів, на яких розміщена інформація про відомих українців, що своєю діяльністю вплинули на становлення Незалежної України, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Серед них Василь Стус, Ніл Хасевич, Катерина Білокур, Йосип Сліпий, Алла Горська та ін.
Додамо, що виставка – частина проекту «Люди Свободи», у рамках якого на Київщині, у листопаді цього року, відбувався табір «Повстанець».
Виставка «Люди Свободи» розроблена Українським інститутом національної пам’яті та виготовлена ГО «Студентське братство Волині» за сприяння Міністерства молоді та спорту України.
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Лучани упродовж декількох днів зможуть ознайомитися з експозицією з 13 стендів, на яких розміщена інформація про відомих українців, що своєю діяльністю вплинули на становлення Незалежної України, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Серед них Василь Стус, Ніл Хасевич, Катерина Білокур, Йосип Сліпий, Алла Горська та ін.
Додамо, що виставка – частина проекту «Люди Свободи», у рамках якого на Київщині, у листопаді цього року, відбувався табір «Повстанець».
Виставка «Люди Свободи» розроблена Українським інститутом національної пам’яті та виготовлена ГО «Студентське братство Волині» за сприяння Міністерства молоді та спорту України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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