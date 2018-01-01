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У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО

У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
З ініціативи «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» 4 грудня на вулиці Лесі Українки розмістили виставку «Люди Свободи».

Лучани упродовж декількох днів зможуть ознайомитися з експозицією з 13 стендів, на яких розміщена інформація про відомих українців, що своєю діяльністю вплинули на становлення Незалежної України, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Серед них Василь Стус, Ніл Хасевич, Катерина Білокур, Йосип Сліпий, Алла Горська та ін.

Додамо, що виставка – частина проекту «Люди Свободи», у рамках якого на Київщині, у листопаді цього року, відбувався табір «Повстанець».

Виставка «Люди Свободи» розроблена Українським інститутом національної пам’яті та виготовлена ГО «Студентське братство Волині» за сприяння Міністерства молоді та спорту України.
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО

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Теги: виставка, Луцьк
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