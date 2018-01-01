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У згорілій хаті на Волині знайшли труп

У згорілій хаті на Волині знайшли труп
У селі Конище, що у Ратнівському районі, горіла хата місцевого мешканця.

Про це пише Район.Ратне.

Під час пожежі, що трапилася у вівторок, 4 грудня, рятувальники виявили тіло загиблого власника житлового будинку.

Про це інформує Ратнівський РС У ДСНС України у Волинській області.

Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час паління.

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Теги: смерть, пожежа
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