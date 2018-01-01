У згорілій хаті на Волині знайшли труп





Про це пише



Під час пожежі, що трапилася у вівторок, 4 грудня, рятувальники виявили тіло загиблого власника житлового будинку.



Про це інформує Ратнівський РС У ДСНС України у Волинській області.



Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час паління.

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