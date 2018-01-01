У згорілій хаті на Волині знайшли труп
Сьогодні, 17:27
У селі Конище, що у Ратнівському районі, горіла хата місцевого мешканця.
Про це пише Район.Ратне.
Під час пожежі, що трапилася у вівторок, 4 грудня, рятувальники виявили тіло загиблого власника житлового будинку.
Про це інформує Ратнівський РС У ДСНС України у Волинській області.
Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час паління.
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Про це пише Район.Ратне.
Під час пожежі, що трапилася у вівторок, 4 грудня, рятувальники виявили тіло загиблого власника житлового будинку.
Про це інформує Ратнівський РС У ДСНС України у Волинській області.
Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час паління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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