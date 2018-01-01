На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами





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Під час заходу діти змогли не тільки реалізувати свій творчий потенціал, познайомитись із новими друзями, поспілкуватись, а й активно відпочити.



Родзинкою заходу стало заняття у арт-студії. Адже фестиваль - це не тільки демонстрація талантів маленьких виконавців, а й проведення майстер-класів. Під керівництвом викладачів районного Будинку школяра Валентини Серпухової та Олени Смаль юні обдарування створили прекрасний малюнок. Творча міні-майстерня працювала під девізом «Замалюєм світ своїми кольорами».



Учасники заходу, які дали розквітнути святу, нагороджені подарунками. Та поряд із тим кожен учасник отримав ще й гарний настрій та посмішку, яку їм дарували учасники концертної програми.





Довідково:



Ідея проведення та гасло Фестивалю «Повір у себе – і в тебе повірять інші!» поширились по всій Україні. Завданнями Фестивалю є пошук інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на самоствердження, активізацію життєвої позиції дітей та молоді з функціональними обмеженнями, розширення їх кола спілкування та розвиток комунікативних навичок, ознайомлення дітей та молоді з інвалідністю з різними видами творчості, відродження забутих народних традицій та ремесел.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбувся фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе і ти відкриєш Всесвіт».Про це повідомляє ВолиньUA Під час заходу діти змогли не тільки реалізувати свій творчий потенціал, познайомитись із новими друзями, поспілкуватись, а й активно відпочити.Родзинкою заходу стало заняття у арт-студії. Адже фестиваль - це не тільки демонстрація талантів маленьких виконавців, а й проведення майстер-класів. Під керівництвом викладачів районного Будинку школяратаюні обдарування створили прекрасний малюнок. Творча міні-майстерня працювала під девізом «Замалюєм світ своїми кольорами».Учасники заходу, які дали розквітнути святу, нагороджені подарунками. Та поряд із тим кожен учасник отримав ще й гарний настрій та посмішку, яку їм дарували учасники концертної програми.Ідея проведення та гасло Фестивалю «Повір у себе – і в тебе повірять інші!» поширились по всій Україні. Завданнями Фестивалю є пошук інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на самоствердження, активізацію життєвої позиції дітей та молоді з функціональними обмеженнями, розширення їх кола спілкування та розвиток комунікативних навичок, ознайомлення дітей та молоді з інвалідністю з різними видами творчості, відродження забутих народних традицій та ремесел.

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