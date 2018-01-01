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На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами

На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
У Володимирі-Волинському відбувся фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе і ти відкриєш Всесвіт».

Про це повідомляє ВолиньUA.

Під час заходу діти змогли не тільки реалізувати свій творчий потенціал, познайомитись із новими друзями, поспілкуватись, а й активно відпочити.

Родзинкою заходу стало заняття у арт-студії. Адже фестиваль - це не тільки демонстрація талантів маленьких виконавців, а й проведення майстер-класів. Під керівництвом викладачів районного Будинку школяра Валентини Серпухової та Олени Смаль юні обдарування створили прекрасний малюнок. Творча міні-майстерня працювала під девізом «Замалюєм світ своїми кольорами».

Учасники заходу, які дали розквітнути святу, нагороджені подарунками. Та поряд із тим кожен учасник отримав ще й гарний настрій та посмішку, яку їм дарували учасники концертної програми.
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами


Довідково:

Ідея проведення та гасло Фестивалю «Повір у себе – і в тебе повірять інші!» поширились по всій Україні. Завданнями Фестивалю є пошук інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на самоствердження, активізацію життєвої позиції дітей та молоді з функціональними обмеженнями, розширення їх кола спілкування та розвиток комунікативних навичок, ознайомлення дітей та молоді з інвалідністю з різними видами творчості, відродження забутих народних традицій та ремесел.


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Теги: фестиваль, Волинь
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