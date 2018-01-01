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Через «льодовиковий період» у луцькій багатоповерхівці хворіють діти. ВІДЕО

Через «льодовиковий період» у луцькій багатоповерхівці хворіють діти. ВІДЕО
Мешканці багатоповерхівки у Луцьку мерзнуть через погано налагоджену систему опалення. Температура в квартирах на нижніх поверхах будинку ледь досягає 16 градусів.

Мешканці будинку обурені, що їм доводиться платити за тепло, яке в підсумку вони не отримують, - повідомляє Сегодня.

За словами комунальників, така ситуація в будинку виникла через верхнє теплопроведения труб. Через це в будинку нерівномірно розподіляться температура: коли на верхніх поверхах жарко, на нижніх – холодно. У житлово-комунальному підприємстві пояснюють, що проблему могла б вирішити тотальна реконструкція тепломереж, і на неї не вистачає коштів.

«Нам би системно вирішило це питання встановлення індивідуального теплового пункту. Але це великі кошти. В межах 400 тисяч гривень. Нам їх взяти ніде», - розповів заступник керівника місцевого житлово-комунального підприємства Богдан Колацький.

Люди вже зверталися зі своєю проблемою і до місцевої влади, але у відповідь отримували лише відписки. Мовляв, будинок старий і зведений нашвидкоруч.

Поки чиновники і комунальники не поспішають вирішувати проблему, через такий «льодовиковий період» у квартирах на нижніх поверхах будинку весь час хворіють діти і пенсіонери. Щоб не замерзнути, люди гріються обігрівачами і гарячим чаєм і сподіваються, що їм хоча б зроблять перерахунок за неотримане тепло.



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Теги: опалення, Луцьк
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Коментарі 2
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Мій будинок поряд. Так холодно лише цієї зими.Хоча на вулиці, ще не так прохолодно. Чому минулого року люди вікна відкривали? Система за літо транформувалась?
Всі роки було тепло,а от тепер зненацька система застаріла і будинок не правильно збудований.
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Зато 600000грн. на люмінації новорічні знайшли.Підуть люди від герлянд грітися будуть.Ще потім 100000грн.знайдуть щоб розібрати люмінації.
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