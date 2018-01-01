Через «льодовиковий період» у луцькій багатоповерхівці хворіють діти. ВІДЕО





Мешканці будинку обурені, що їм доводиться платити за тепло, яке в підсумку вони не отримують, - повідомляє



За словами комунальників, така ситуація в будинку виникла через верхнє теплопроведения труб. Через це в будинку нерівномірно розподіляться температура: коли на верхніх поверхах жарко, на нижніх – холодно. У житлово-комунальному підприємстві пояснюють, що проблему могла б вирішити тотальна реконструкція тепломереж, і на неї не вистачає коштів.



«Нам би системно вирішило це питання встановлення індивідуального теплового пункту. Але це великі кошти. В межах 400 тисяч гривень. Нам їх взяти ніде», - розповів заступник керівника місцевого житлово-комунального підприємства Богдан Колацький.



Люди вже зверталися зі своєю проблемою і до місцевої влади, але у відповідь отримували лише відписки. Мовляв, будинок старий і зведений нашвидкоруч.



Поки чиновники і комунальники не поспішають вирішувати проблему, через такий «льодовиковий період» у квартирах на нижніх поверхах будинку весь час хворіють діти і пенсіонери. Щоб не замерзнути, люди гріються обігрівачами і гарячим чаєм і сподіваються, що їм хоча б зроблять перерахунок за неотримане тепло.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці багатоповерхівки у Луцьку мерзнуть через погано налагоджену систему опалення. Температура в квартирах на нижніх поверхах будинку ледь досягає 16 градусів.Мешканці будинку обурені, що їм доводиться платити за тепло, яке в підсумку вони не отримують, - повідомляє Сегодня За словами комунальників, така ситуація в будинку виникла через верхнє теплопроведения труб. Через це в будинку нерівномірно розподіляться температура: коли на верхніх поверхах жарко, на нижніх – холодно. У житлово-комунальному підприємстві пояснюють, що проблему могла б вирішити тотальна реконструкція тепломереж, і на неї не вистачає коштів.«Нам би системно вирішило це питання встановлення індивідуального теплового пункту. Але це великі кошти. В межах 400 тисяч гривень. Нам їх взяти ніде», - розповів заступник керівника місцевого житлово-комунального підприємстваЛюди вже зверталися зі своєю проблемою і до місцевої влади, але у відповідь отримували лише відписки. Мовляв, будинок старий і зведений нашвидкоруч.Поки чиновники і комунальники не поспішають вирішувати проблему, через такий «льодовиковий період» у квартирах на нижніх поверхах будинку весь час хворіють діти і пенсіонери. Щоб не замерзнути, люди гріються обігрівачами і гарячим чаєм і сподіваються, що їм хоча б зроблять перерахунок за неотримане тепло.

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