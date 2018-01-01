Озброєні діти напали на кіоск. ВІДЕО





Про це повідомляють



На продавщицю в кіоску напали злочинці в масках зі зброєю. Нападників затримали швидко.



Але як же здивувалися поліцейські, коли зрозуміли, що нападниками виявилися діти 13 років, які ще й і не досягли віку кримінальної відповідальності.



Правда, з ними був 17-річний хлопець, якому вже «світить» до 15 років за ґратами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові вночі на хлібний кіоск, де торгувала жінка, напала банда зловмисників.Про це повідомляють Надзвичайні новини На продавщицю в кіоску напали злочинці в масках зі зброєю. Нападників затримали швидко.Але як же здивувалися поліцейські, коли зрозуміли, що нападниками виявилися діти 13 років, які ще й і не досягли віку кримінальної відповідальності.Правда, з ними був 17-річний хлопець, якому вже «світить» до 15 років за ґратами.

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