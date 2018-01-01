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Озброєні діти напали на кіоск. ВІДЕО

Озброєні діти напали на кіоск. ВІДЕО
У Харкові вночі на хлібний кіоск, де торгувала жінка, напала банда зловмисників.

Про це повідомляють Надзвичайні новини.

На продавщицю в кіоску напали злочинці в масках зі зброєю. Нападників затримали швидко.

Але як же здивувалися поліцейські, коли зрозуміли, що нападниками виявилися діти 13 років, які ще й і не досягли віку кримінальної відповідальності.

Правда, з ними був 17-річний хлопець, якому вже «світить» до 15 років за ґратами.



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Теги: напад
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