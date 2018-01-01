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У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО

У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО
5 грудня близько 12:00 у Нововолинську по вулиці Луцькій трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили очевидці, бус «Renaul Trafic» зіткнувся з автомобілем «Волинянка», - пише Буг.

Інформації про потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці.

Фото в редакцію інтернет-видання «БУГ» надіслав читач.

Деталі згодом.

У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО
У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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