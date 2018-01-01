У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО
Сьогодні, 13:23
5 грудня близько 12:00 у Нововолинську по вулиці Луцькій трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили очевидці, бус «Renaul Trafic» зіткнувся з автомобілем «Волинянка», - пише Буг.
Інформації про потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці.
Фото в редакцію інтернет-видання «БУГ» надіслав читач.
Деталі згодом.
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Як повідомили очевидці, бус «Renaul Trafic» зіткнувся з автомобілем «Волинянка», - пише Буг.
Інформації про потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці.
Фото в редакцію інтернет-видання «БУГ» надіслав читач.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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