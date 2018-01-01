У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО





Як повідомили очевидці, бус «Renaul Trafic» зіткнувся з автомобілем «Волинянка», - пише



Інформації про потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці.



Фото в редакцію інтернет-видання «БУГ» надіслав читач.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 грудня близько 12:00 у Нововолинську по вулиці Луцькій трапилася дорожньо-транспортна пригода.Як повідомили очевидці, бус «Renaul Trafic» зіткнувся з автомобілем «Волинянка», - пише Буг Інформації про потерпілих немає. На місці працюють правоохоронці.Фото в редакцію інтернет-видання «БУГ» надіслав читач.Деталі згодом.

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