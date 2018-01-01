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Водій легковика збив трьох 11-річних школярів

Водій легковика збив трьох 11-річних школярів
У місті Бахмут водій легковика збив трьох неповнолітніх школярів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає УНІАН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку 5 грудня. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.

В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, Бахмут
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