Водій легковика збив трьох 11-річних школярів
Сьогодні, 14:13
У місті Бахмут водій легковика збив трьох неповнолітніх школярів.
Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає УНІАН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку 5 грудня. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.
В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.
Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає УНІАН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку 5 грудня. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.
В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.
Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
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