Водій легковика збив трьох 11-річних школярів





Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку 5 грудня. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.



В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.



Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Бахмут водій легковика збив трьох неповнолітніх школярів.Про це повідомляє прес-служба поліції області, – передає УНІАН Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку 5 грудня. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

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