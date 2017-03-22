Під Луцьком презентували проект «Успішна громада». ФОТО

Директор Волинського обласного центру зайнятостіпрезентував новий унікальний проект «Успішна громада».Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Обговорення проекту відбулося 5 грудня на базі Боратинської об’єднаної територіальної громади. До заходу долучився голова Боратинської об’єднаної територіальної громадиі представник Волинського центру розвитку місцевого самоврядування – радник з питань муніципальних послуг«Волинський обласний центр зайнятості напрацював механізми, які допоможуть об’єднаним територіальним громадам досягнути успіху. Адже реформа децентралізації, яка в Україні активно реалізовується вже третій рік, набирає все більше обертів, а Волинь сьогодні – одна з областей, які показують досить хороші результати.Розвиток та життєдіяльність цих громад багато в чому залежить від їх повноцінного кадрового забезпечення. Волинський обласний центр зайнятості як сучасна сервісна служба не може пройти повз подібних проблем. Тож разом із громадами ми будемо робити свої перші спільні кроки в цьому проекті», – зазначив Роман Романюк.Станом на 1 листопада цього року на обліку у Волинському обласному центрі зайнятості перебувало 1 тисяча 700 жителів ОТГ (26,2 %). Реалізовуючи проект «Успішна громада», фахівці Волинського обласного центру зайнятості нададуть увесь спектр послуг, які допоможуть громаді отримати кваліфіковані кадри без витрат на їх підготовку. Адже професійне самовизначення незайнятого населення та проведення відповідного навчання відбуватимуться за кошти Волинського обласного центру зайнятості.У рамках реалізації проекту фахівці служби зайнятості організовуватимуть круглі столи та робочі зустрічі, братимуть участь у розробці стратегії розвитку ОТГ, проводитимуть ярмарки вакансій, тренінги, семінари, профконсультації. Окрім того, здійснюватимуть професійну орієнтацію учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, актуальних для конкретної громади.На порталі Волинського обласного центру зайнятості створений електронний кабінет для кожної ОТГ області. Тут буде відкрита інформація про історію направлень центром зайнятості працівників, зокрема на тимчасові роботи; виконання договорів на громадські роботи, договорів на працевлаштування після навчання; тематику семінарів для роботодавців. Також із його допомогою можна буде здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме, проведення онлайн-співбесід із претендентами.Проект «Успішна громада» реалізовуватимуть від грудня цього року до листопада 2019-го.«Я точно знаю, що потреба в продовженні реалізації цього проекту буде. Але я дуже хочу, аби в процесі впровадження ми додавали щось нове, корисне, актуальне для кожної об’єднаної громади. Спільними зусиллями, підставивши своє плече, ми хочемо допомогти вирішити ваші актуальні проблеми», – резюмував Роман Романюк.За словами голови Боратинської ОТГ Сергія Яручика, чи не кожна громада сьогодні відчуває кадровий голод. Тож такий проект – реальна можливість отримати кваліфікованих фахівців та зробити ще один крок у розвитку громади.Своєю чергою, радник з питань муніципальних послуг Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Петро Лавринюк зазначив, що проект «Успішна громада» – це дуже хороший сервісний підхід, який дійсно посприяє громадам у досягненні успіху.