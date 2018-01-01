У Рожищі діти-хулігани понівечили газон. ФОТО





Про це інформує Рожищенська міська рада у Facebook.



Зазначається, що інцидент трапився надвечір, 5 грудня.



"...на таких "катаннях" по схилах зловили учнів ЗОШ №1 та Топільненської школи. Діти не маленькі, свідомі, бо на зауваження сказали, що про себе нічого не будуть розказувати, бо це їх персональні дані. Тому було б добре, якби батьки навчали дітей не тільки їхніх прав, а й обов'язків, як мешканців міста", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі в сквері "Борцям за волю та Незалежність України" діти понищили нещодавно засаджені газони Про це інформує Рожищенська міська рада у Facebook.Зазначається, що інцидент трапився надвечір, 5 грудня."...на таких "катаннях" по схилах зловили учнів ЗОШ №1 та Топільненської школи. Діти не маленькі, свідомі, бо на зауваження сказали, що про себе нічого не будуть розказувати, бо це їх персональні дані. Тому було б добре, якби батьки навчали дітей не тільки їхніх прав, а й обов'язків, як мешканців міста", - йдеться у повідомлені.

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