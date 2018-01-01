Луцькі студенти вийдуть на протест. ВІДЕО

У Луцьку студенти вийдуть на акцію протесту, через невдоволення політикою міської ради щодо пільгового перевезення у громадському транспорті.Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Студентська Рада Волині" лучанинАкція протесту відбудеться 10 грудня о 15 годині біля Окружного адміністративного суду по вулиці Словацького, 3."21 листопада відбувся круглий стіл з питань пільгового проїзду для студентів у громадському транспорті під час якогорозповіли, що витрачати бюджетні кошти на студентську пільгу є недоцільним, а краще їх витратити на дороги та фонтани. В свою чергу, я хочу сказати, що Григорій Недопад майже щомісяця отримує премію у розмірі 120 %, а Ігор Поліщук – 220-250 % від посадового окладу...І саме через цю несправедливість студенти вийдуть на акцію протесту", - розповідає у відеозверненні Віталій Сніжко.