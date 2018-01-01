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Луцькі студенти вийдуть на протест. ВІДЕО

Луцькі студенти вийдуть на протест. ВІДЕО
У Луцьку студенти вийдуть на акцію протесту, через невдоволення політикою міської ради щодо пільгового перевезення у громадському транспорті.

Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Студентська Рада Волині" лучанин Віталій Сніжко.

Акція протесту відбудеться 10 грудня о 15 годині біля Окружного адміністративного суду по вулиці Словацького, 3.

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"21 листопада відбувся круглий стіл з питань пільгового проїзду для студентів у громадському транспорті під час якого Григорій Недопад і Ігор Поліщук розповіли, що витрачати бюджетні кошти на студентську пільгу є недоцільним, а краще їх витратити на дороги та фонтани. В свою чергу, я хочу сказати, що Григорій Недопад майже щомісяця отримує премію у розмірі 120 %, а Ігор Поліщук – 220-250 % від посадового окладу...І саме через цю несправедливість студенти вийдуть на акцію протесту", - розповідає у відеозверненні Віталій Сніжко.



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Теги: студенти, протест
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Коментарі 2
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Ні, неяких пільг. Ви геть подуріли. Голова цеї ради має відношення до перевізника. Таким чином хочуть підняти вартість для населення. А голова походу взагалі не шарить ...
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студенти вперед
винесіть цих 3.14****дарів з ЛМР
саме головне почніть а ми старі пердуни підтримаємо
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