Луцькі студенти вийдуть на протест. ВІДЕО
Сьогодні, 16:07
У Луцьку студенти вийдуть на акцію протесту, через невдоволення політикою міської ради щодо пільгового перевезення у громадському транспорті.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Студентська Рада Волині" лучанин Віталій Сніжко.
Акція протесту відбудеться 10 грудня о 15 годині біля Окружного адміністративного суду по вулиці Словацького, 3.
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"21 листопада відбувся круглий стіл з питань пільгового проїзду для студентів у громадському транспорті під час якого Григорій Недопад і Ігор Поліщук розповіли, що витрачати бюджетні кошти на студентську пільгу є недоцільним, а краще їх витратити на дороги та фонтани. В свою чергу, я хочу сказати, що Григорій Недопад майже щомісяця отримує премію у розмірі 120 %, а Ігор Поліщук – 220-250 % від посадового окладу...І саме через цю несправедливість студенти вийдуть на акцію протесту", - розповідає у відеозверненні Віталій Сніжко.
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Про це на свої сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Студентська Рада Волині" лучанин Віталій Сніжко.
Акція протесту відбудеться 10 грудня о 15 годині біля Окружного адміністративного суду по вулиці Словацького, 3.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьким студентам пояснили, чому для них не буде проїзду за 2,50
"21 листопада відбувся круглий стіл з питань пільгового проїзду для студентів у громадському транспорті під час якого Григорій Недопад і Ігор Поліщук розповіли, що витрачати бюджетні кошти на студентську пільгу є недоцільним, а краще їх витратити на дороги та фонтани. В свою чергу, я хочу сказати, що Григорій Недопад майже щомісяця отримує премію у розмірі 120 %, а Ігор Поліщук – 220-250 % від посадового окладу...І саме через цю несправедливість студенти вийдуть на акцію протесту", - розповідає у відеозверненні Віталій Сніжко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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винесіть цих 3.14****дарів з ЛМР
саме головне почніть а ми старі пердуни підтримаємо