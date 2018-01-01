У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО

Олени Звягінцевої.



Відкриття відбулося у РЦ «Промінь» 6 грудня, - повідомляє



Виставка «У боротьбі за Незалежність» – це серія портретів на історичну тематику періоду Київської Русі, епохи Середньовіччя, козацької доби. На портретах зображені українські воїни, які боролись за Українську Державу, її незалежність. Характери своїх сучасників, художниця втілювала в історичних образах, портретах козаків та лицарів.



«Моїм улюбленим жанром живопису є портрет. Мені цікаво малювати історичні образи, надихаюся історією Давнього світу, епохою Середньовіччя, історією України та особливо добою козаччини», – розповіла художниця.



На виставку також завітали й лицарі, образи яких Звягінцева брала за основу портретів. Так, Сергій Ващук (очільник клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк») надихнув жінку аж на три портрети. А серед мужніх чоловіків був і образ жінки-лицаря, прототипом якого стала Карина Дикса, боєць клубу «Айна Бера».



Звягінцева Олена народилася у Львові, однак навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Деякі її картини знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Великобританії, США.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відкрили виставку відомої в Україні та за кордоном художниціВідкриття відбулося у РЦ «Промінь» 6 грудня, - повідомляє Конкурент Виставка «У боротьбі за Незалежність» – це серія портретів на історичну тематику періоду Київської Русі, епохи Середньовіччя, козацької доби. На портретах зображені українські воїни, які боролись за Українську Державу, її незалежність. Характери своїх сучасників, художниця втілювала в історичних образах, портретах козаків та лицарів.«Моїм улюбленим жанром живопису є портрет. Мені цікаво малювати історичні образи, надихаюся історією Давнього світу, епохою Середньовіччя, історією України та особливо добою козаччини», – розповіла художниця.На виставку також завітали й лицарі, образи яких Звягінцева брала за основу портретів. Так,(очільник клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк») надихнув жінку аж на три портрети. А серед мужніх чоловіків був і образ жінки-лицаря, прототипом якого стала, боєць клубу «Айна Бера».Звягінцева Олена народилася у Львові, однак навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Деякі її картини знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Великобританії, США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію