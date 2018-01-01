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У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО

У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку відомої в Україні та за кордоном художниці Олени Звягінцевої.

Відкриття відбулося у РЦ «Промінь» 6 грудня, - повідомляє Конкурент.

Виставка «У боротьбі за Незалежність» – це серія портретів на історичну тематику періоду Київської Русі, епохи Середньовіччя, козацької доби. На портретах зображені українські воїни, які боролись за Українську Державу, її незалежність. Характери своїх сучасників, художниця втілювала в історичних образах, портретах козаків та лицарів.

«Моїм улюбленим жанром живопису є портрет. Мені цікаво малювати історичні образи, надихаюся історією Давнього світу, епохою Середньовіччя, історією України та особливо добою козаччини», – розповіла художниця.

На виставку також завітали й лицарі, образи яких Звягінцева брала за основу портретів. Так, Сергій Ващук (очільник клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк») надихнув жінку аж на три портрети. А серед мужніх чоловіків був і образ жінки-лицаря, прототипом якого стала Карина Дикса, боєць клубу «Айна Бера».

Звягінцева Олена народилася у Львові, однак навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Деякі її картини знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Великобританії, США.

У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО


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Теги: виставка, Луцьк
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