вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком продається великий будинок на дві сім’ї. ФОТО*

Під Луцьком продається великий будинок на дві сім’ї. ФОТО*
Живучи за кілька кілометрів від обласного центру, можна користуватись усіма перевагами міського життя – швидко діставатись на роботу, у магазини та розважальні центри, і при цьому – насолоджуватись спокоєм і затишком на подвір’ї власного будинку.

Саме для таких потреб у селі Липини Луцького району продається будинок на дві родини.
Він розташований поблизу зупинки громадського транспорту. Будинок поділений навпіл. Кожна частина має окремий вхід.

Що всередині

Площа половини будинку – 119 квадратних метрів. У кожної є велика вітальня з виходом на терасу, кухня і санвузол на першому поверсі, три кімнати і санвузол – на другому.

Стіни поштукатурені, встановлені двері і металева драбина на другий поверх.
В будинку підключені усі комунікації – газ, вода, каналізація, електроенергія.

Що зовні

Будинок зведений з червоної керамічної цегли. Для економії тепла обшитий 10-сантиметровим шаром утеплювального матеріалу.

Поруч є школа, дитсадок і продуктові магазини.

Навколо – 6 соток прибудинкової території, яку забудовник планує викласти бруківкою та обгородити парканом. Також є крита тераса.

Як купити

Половина будинку коштує $39 000. За умови оплати першого внеску у розмірі 50% вартості, решту суми можна виплачувати протягом шести місяців.

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 096 030 20 10

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Липини, будинок, купити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Під Луцьком продається великий будинок на дві сім’ї. ФОТО*
Сьогодні, 14:29
Зруйновані святині: 10 костелів, які втратила Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Під Луцьком мікроавтобус злетів у кювет
Сьогодні, 13:59
Луцьк у Книзі рекордів України: у місті зафіксували найбільшу воскову свічку
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
Під Луцьком поліцейські вилучили автомобіль із сумнівними документами Під Луцьком поліцейські вилучили автомобіль із сумнівними документами
07 грудень, 11:37
На Волині горів дерев'яний житловий будинок На Волині горів дерев'яний житловий будинок
27 листопад, 10:56
У Львові для воїнів АТО звели комунальний будинок. ВІДЕО У Львові для воїнів АТО звели комунальний будинок. ВІДЕО
24 листопад, 23:21
Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок Залишили ключ під ковриком: на Волині обікрали будинок
21 листопад, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині згорів дотла продовольчий магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:16
 0
Під Луцьком продається великий будинок на дві сім’ї. ФОТО*
Сьогодні, 14:29
 0
Зруйновані святині: 10 костелів, які втратила Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Під Луцьком мікроавтобус злетів у кювет
Сьогодні, 13:59
 0
Луцьк у Книзі рекордів України: у місті зафіксували найбільшу воскову свічку
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8