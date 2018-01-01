Під Луцьком продається великий будинок на дві сім’ї. ФОТО*

Живучи за кілька кілометрів від обласного центру, можна користуватись усіма перевагами міського життя – швидко діставатись на роботу, у магазини та розважальні центри, і при цьому – насолоджуватись спокоєм і затишком на подвір’ї власного будинку.Саме для таких потреб у селі Липини Луцького району продається будинок на дві родини.Він розташований поблизу зупинки громадського транспорту. Будинок поділений навпіл. Кожна частина має окремий вхід.Площа половини будинку – 119 квадратних метрів. У кожної є велика вітальня з виходом на терасу, кухня і санвузол на першому поверсі, три кімнати і санвузол – на другому.Стіни поштукатурені, встановлені двері і металева драбина на другий поверх.В будинку підключені усі комунікації – газ, вода, каналізація, електроенергія.Будинок зведений з червоної керамічної цегли. Для економії тепла обшитий 10-сантиметровим шаром утеплювального матеріалу.Поруч є школа, дитсадок і продуктові магазини.Навколо – 6 соток прибудинкової території, яку забудовник планує викласти бруківкою та обгородити парканом. Також є крита тераса.Половина будинку коштує $39 000. За умови оплати першого внеску у розмірі 50% вартості, решту суми можна виплачувати протягом шести місяців.За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: 096 030 20 10