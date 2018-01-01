Організована «банда»: як у Ковелі сваряться за «гуманітарку»

Місцеві мешканці Ковеля скаржаться на так звану організовану "банду бариг", які скуповують речі у магазинах секонд-хенду і при цьому принижують інших відвідувачів.Про це йдеться на сторінці Ковель онлайн у Facebook."У місті Ковель протягом багатьох років чітко організована банда бариг у магазинах Економ Клас варварським способом при кожному завозі товару вриваються першими у магазин і скидають все на підлогу!!! При цьому до речей нікого не підпускають, шарпають і постійно грублять людям, не зважаючи чи це дитина чи людина похилого віку", - йдеться у дописі.Відтак, зазначають, що у подальшому перепродують товар на базарах у Ратному, Старої Вижівки, Вараша.