Організована «банда»: як у Ковелі сваряться за «гуманітарку»
Сьогодні, 11:15
Місцеві мешканці Ковеля скаржаться на так звану організовану "банду бариг", які скуповують речі у магазинах секонд-хенду і при цьому принижують інших відвідувачів.
Про це йдеться на сторінці Ковель онлайн у Facebook.
"У місті Ковель протягом багатьох років чітко організована банда бариг у магазинах Економ Клас варварським способом при кожному завозі товару вриваються першими у магазин і скидають все на підлогу!!! При цьому до речей нікого не підпускають, шарпають і постійно грублять людям, не зважаючи чи це дитина чи людина похилого віку", - йдеться у дописі.
Відтак, зазначають, що у подальшому перепродують товар на базарах у Ратному, Старої Вижівки, Вараша.
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Про це йдеться на сторінці Ковель онлайн у Facebook.
"У місті Ковель протягом багатьох років чітко організована банда бариг у магазинах Економ Клас варварським способом при кожному завозі товару вриваються першими у магазин і скидають все на підлогу!!! При цьому до речей нікого не підпускають, шарпають і постійно грублять людям, не зважаючи чи це дитина чи людина похилого віку", - йдеться у дописі.
Відтак, зазначають, що у подальшому перепродують товар на базарах у Ратному, Старої Вижівки, Вараша.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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