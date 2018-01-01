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Головний комунальник Луцька розповів, чи можна класти асфальт у дощ

Головний комунальник Луцька розповів, чи можна класти асфальт у дощ
Директор департаменту ЖКГ у Луцькраді Юрій Крась розповів, чи можна класти асфальт у дощову погоду.

Про це пише Перший.

Нагадаємо, 10 грудня у мережі з'явилися фотографії того, як комунальники кладуть асфальт на вулицях Дубнівської та Карпенка-Карого у дощ.

За словами Юрія Крася, якщо опади незначні, укладання асфальту допускається.

«Якщо подивитись на каток, то він взагалі змочується водою. Зверніть увагу на ці великі віброкатки – вони всі мокрі. Якщо йде легкий дощик, як вчора, в цьому немає ніякої небезпеки для асфальту, оскільки опади встигають випаруватись на розігрітому до 150 градусів асфальті. Але якщо йде великий дощ, тоді вже небажано», – пояснив він.

За його словами, за підрядником постійно спостерігає технагляд, який контролює хід робіт.

«Підрядник дає гарантію сім років на цю дорогу. Взагалі, поки що немає зауважень до цього підрядника. Є двори, на яких ремонтували покриття у грудні, і вони 3-4 роки прекрасно стоять, і ніхто на них не скаржиться», – розповів чиновник.

Також він запевнив, що сьогодні на перехресті планують завершити роботи з укладання асфальту. Ремонт тротуарів на Дубнівській обіцяють завершити до наступного року.

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Теги: комунальник, Луцьк, дощ, ремонт
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Коментарі 2
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тут є розгорнута відповідь ще одного фахівця, щоб читачі могли зробити свій висновок:
https://quto.ru/journal/curious/25542/
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крась, може ти б краще картонні коробки клеїв?!
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