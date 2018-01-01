Головний комунальник Луцька розповів, чи можна класти асфальт у дощ

Юрій Крась розповів, чи можна класти асфальт у дощову погоду.



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Нагадаємо, 10 грудня у мережі з'явилися фотографії того, як комунальники кладуть асфальт на вулицях Дубнівської та Карпенка-Карого у дощ.



За словами Юрія Крася, якщо опади незначні, укладання асфальту допускається.



«Якщо подивитись на каток, то він взагалі змочується водою. Зверніть увагу на ці великі віброкатки – вони всі мокрі. Якщо йде легкий дощик, як вчора, в цьому немає ніякої небезпеки для асфальту, оскільки опади встигають випаруватись на розігрітому до 150 градусів асфальті. Але якщо йде великий дощ, тоді вже небажано», – пояснив він.



За його словами, за підрядником постійно спостерігає технагляд, який контролює хід робіт.



«Підрядник дає гарантію сім років на цю дорогу. Взагалі, поки що немає зауважень до цього підрядника. Є двори, на яких ремонтували покриття у грудні, і вони 3-4 роки прекрасно стоять, і ніхто на них не скаржиться», – розповів чиновник.



Також він запевнив, що сьогодні на перехресті планують завершити роботи з укладання асфальту. Ремонт тротуарів на Дубнівській обіцяють завершити до наступного року.

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