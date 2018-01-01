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У Луцьку після ремонту теплотраси залишилася купа бруду. ФОТО

У Луцьку після ремонту теплотраси залишилася купа бруду. ФОТО
У Луцьку комунальники не прибрали бруд після ремонтних робіт на проспекті Грушевського.

Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ольга Андрієвська.

«Ремонт теплотрас по-луцьки. Проспект Грушевського, біля обласної лікарні у дворах де два садочки і купа народу ходить з дітьми.

Тільки влітку зробили пішохідні доріжки з бруківки і знищили», – пише жінка.

«Хто тут напаскудив, хай йде і виправляє», – йдеться у дописі.
У Луцьку після ремонту теплотраси залишилася купа бруду. ФОТО
У Луцьку після ремонту теплотраси залишилася купа бруду. ФОТО

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Теги: ремонт, Луцьк, Грушевського
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