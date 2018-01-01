У Луцьку після ремонту теплотраси залишилася купа бруду. ФОТО





Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ольга Андрієвська.



«Ремонт теплотрас по-луцьки. Проспект Грушевського, біля обласної лікарні у дворах де два садочки і купа народу ходить з дітьми.



Тільки влітку зробили пішохідні доріжки з бруківки і знищили», – пише жінка.



«Хто тут напаскудив, хай йде і виправляє», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку комунальники не прибрали бруд після ремонтних робіт на проспекті Грушевського.Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Ольга Андрієвська.«Ремонт теплотрас по-луцьки. Проспект Грушевського, біля обласної лікарні у дворах де два садочки і купа народу ходить з дітьми.Тільки влітку зробили пішохідні доріжки з бруківки і знищили», – пише жінка.«Хто тут напаскудив, хай йде і виправляє», – йдеться у дописі.

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