У Карпатах на туристку напав ведмідь і пошматував руку





Тварина була в клітці, але змогла лапою дістатися відвідувачки. Звір роздер жінці руку і переламав кістки. У відпочинковому комплексі, де стався інцидент, кажуть - туристка знехтувала своєю безпекою, вирішивши зблизька сфотографувати ведмедя. Про це йдеться у сюжеті



Катерина з друзями відпочивала на цій базі у Верховинському районі. Перед від'їздом вирішила сфотографувати ведмедя, який сидів у тісній клітці. Жінку обурило негуманне ставлення до тварини. Тепер вона у лікарні.



"Я була рада, що в мене є рука і він мені не відкусив мені голову. Ну, можливо, підходити так близько на метр до ведмедя вважається неадекватним, але я підійшла так близько, тому що він лежав, мені його було неймовірно шкода", - каже потерпіла Катерина Бридун.



Жінка встигла сфотографувати ведмедя, а коли повернулася спиною, звір напав на неї. "Це були долі секунди, я як в тумані пам'ятаю, він мене просто схопив за борт куртки, почав тягнути за волосся, лапами, мордою", - каже Катерина.



Вирватися з лап ведмедя Катерині допомогла товаришка. Поранену жінку привезли до львівської лікарні. Клишоногий здер шмат шкіри з руки і переламав кістки. Пацієнтці зробили дві операції. Попереду ще як мінімум місяць лікування.



Працівники відпочинкового комплексу звинуваченнями туристки обурені. Кажуть, жінка з подругою, не запитавши дозволу, небезпечно наблизилися до хижака. Показують територію, де сидить ведмідь. Від першого паркана до клітки метрів 50. Та й сама клітка огорожена ще одним парканом. Єдина можливість наблизитися до ведмедя на відстань його витягнутої лапи - перелізти через хвіртку в огорожі.



"Тут є три огорожі. І тут не метр, а три метри. От дивіться! Я руку пхаю. Може ведмідь мене дістати? А тут я бачу хтось навіть поламав. Не кажу, що це ця дівчина. Але так, як я розумний чоловік, особисто до нього лізти", - каже брат власниці відпочинкового комплексу Юрій Федорчук.



Мишко тут з'явився майже два роки тому: маленьке ведмежа в Карпатах знайшли польські туристи-джипери. Власники турбази вигодували його. Тепер шкодують, що не віддали його в заповідник.



"Ми готові: цього ведмедя заберіть, куди хочете. Мені легше трьох поросят за рік вигодувати, ніж цього ведмедя", - каже Юрій Федорчук.



Зазвичай у цей період ведмеді спокійні й залягають у сплячку. А от звірі, що не мають умов для зимового сну, можуть бути нервовими й агресивними. Зоологи називають ведмедя швидкою, підступною і дуже розумною твариною. Для людини потрапити в лапи цього звіра в 90% випадків закінчується смертю. Хоча Катерина і розуміє свою помилку, збирається скаржитися на відпочинковий комплекс до поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із баз відпочинку в Карпатах на львів'янку напав бурий ведмідь.Тварина була в клітці, але змогла лапою дістатися відвідувачки. Звір роздер жінці руку і переламав кістки. У відпочинковому комплексі, де стався інцидент, кажуть - туристка знехтувала своєю безпекою, вирішивши зблизька сфотографувати ведмедя. Про це йдеться у сюжеті ТСН Катерина з друзями відпочивала на цій базі у Верховинському районі. Перед від'їздом вирішила сфотографувати ведмедя, який сидів у тісній клітці. Жінку обурило негуманне ставлення до тварини. Тепер вона у лікарні."Я була рада, що в мене є рука і він мені не відкусив мені голову. Ну, можливо, підходити так близько на метр до ведмедя вважається неадекватним, але я підійшла так близько, тому що він лежав, мені його було неймовірно шкода", - каже потерпіла Катерина Бридун.Жінка встигла сфотографувати ведмедя, а коли повернулася спиною, звір напав на неї. "Це були долі секунди, я як в тумані пам'ятаю, він мене просто схопив за борт куртки, почав тягнути за волосся, лапами, мордою", - каже Катерина.Вирватися з лап ведмедя Катерині допомогла товаришка. Поранену жінку привезли до львівської лікарні. Клишоногий здер шмат шкіри з руки і переламав кістки. Пацієнтці зробили дві операції. Попереду ще як мінімум місяць лікування.Працівники відпочинкового комплексу звинуваченнями туристки обурені. Кажуть, жінка з подругою, не запитавши дозволу, небезпечно наблизилися до хижака. Показують територію, де сидить ведмідь. Від першого паркана до клітки метрів 50. Та й сама клітка огорожена ще одним парканом. Єдина можливість наблизитися до ведмедя на відстань його витягнутої лапи - перелізти через хвіртку в огорожі."Тут є три огорожі. І тут не метр, а три метри. От дивіться! Я руку пхаю. Може ведмідь мене дістати? А тут я бачу хтось навіть поламав. Не кажу, що це ця дівчина. Але так, як я розумний чоловік, особисто до нього лізти", - каже брат власниці відпочинкового комплексуМишко тут з'явився майже два роки тому: маленьке ведмежа в Карпатах знайшли польські туристи-джипери. Власники турбази вигодували його. Тепер шкодують, що не віддали його в заповідник."Ми готові: цього ведмедя заберіть, куди хочете. Мені легше трьох поросят за рік вигодувати, ніж цього ведмедя", - каже Юрій Федорчук.Зазвичай у цей період ведмеді спокійні й залягають у сплячку. А от звірі, що не мають умов для зимового сну, можуть бути нервовими й агресивними. Зоологи називають ведмедя швидкою, підступною і дуже розумною твариною. Для людини потрапити в лапи цього звіра в 90% випадків закінчується смертю. Хоча Катерина і розуміє свою помилку, збирається скаржитися на відпочинковий комплекс до поліції.

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